Bevezetnék a négy hónapos katonaságot

A politikus a parlament védelmi bizottságai és Angel Tîlvăr védelmi miniszter találkozója után nyilatkozott a sajtónak. Beszámolója szerint a megbeszélésen három jogszabály került szóba: az egyik a védelmi törvény, amelyik a szakbizottságok jóváhagyására vár, a második a 2006/446-os törvényt módosító tervezet, amelyet 2022-ben kezdtek el kidolgozni a védelmi minisztériumban, és többek között az önkéntes katonai szolgálatra is kiterjed, a harmadik pedig a katonák jogállására vonatkozó törvény tervezete, amelyet hamarosan véglegesítenek.

A politikus azt is elmondta, a találkozón a védelmi miniszter ismertette a 446-os törvényt módosító tervezetet, amely szerint önkéntes katonai szolgálatot a 18 és 35 év közötti nők és férfiak teljesíthetnek. A szolgálati idő 4 hónap, amely alatt ingyen szállást és fizetést is kapnak a jelentkezők. Leoreanu szerint felmerült, hogy a fizetés összege a négy hónapra a bruttó országos átlagbér háromszorosa legyen, de az összeget még nem rögzítették.

Ez a tervezet a pénzügyminisztérium véleményezésére vár, és a védelmi bizottságok, illetve a védelmi miniszter is azt szeretné, hogy még ebben az ülésszakban megvitassa a parlament – mondta a képviselő. Leoreanu azt is közölte, hogy tudomása szerint megkezdődött a katonai szolgálatra alkalmas tartalékosok nyilvántartásba vétele is. Hozzátette, hogy az érintetteket a nyilvántartásba vételük után egy-két hetes alapkiképzésre hívják be.