A szakvezető 15 fővel kezdte el a közvetlen munkát a via­dalra, és most a győri Ruff-Nagy Dórától és Török Ágnestől, valamint a soproni Sitku Zsuzsannától köszönt el. A magyarok a selejtezőben az idei Amerika-bajnokságon bronzérmes Kanada ellen kezdenek, majd az olimpiai ezüstérmes japánokkal, végül az Eb-második spanyolokkal találkoznak a Novomatic Arénában, amely a korábbi Euroliga négyes döntőkhöz hasonlóan 2500 férőhelyesre bővül. A négyesből az első három jut ki a párizsi olimpiára. Székely Norbert úgy fogalmazott, hogy a pontosság és a mentális erő elegye vezetheti sikerre a magyar válogatottat. „Először is az kell, hogy nagyon pontosan hozzuk azokat, amiket az elmúlt években begyakoroltunk. Ehhez hozzátartozik egy komoly mentális erő is, ennek a kettőnek az elegye lesz az, amelyik minket segíteni fog” – nyilatkozta a szakember.

A magyar női válogatott eddig egyszer, 1980-ban szerepelt olimpián, akkor negyedikként zárt Moszkvában.

A magyar válogatott 12 fős kerete az olimpiai selejtezőre: Aho Nina (DVTK Hun-Therm), Dombai Réka (Serco UNI Győr), Dubei Debóra (Serco UNI Győr), Goree Cyesha (Serci UNI Győr), Határ Bernadett (Salamanca, spanyol), Horváth Bernadett (TARR KSC Szekszárd), Juhász Dorka (Schio, olasz) Kányási Veronika (DVTK Hun-Therm), Kiss Virág (Mersin, török), Lelik Réka (DVTK Hun-Therm), Studer Ágnes (Carolo Basket, francia), Varga Alíz (Sopron Basket).

A soproni selejtezőtorna programja: * ma Spanyolország–Japán (17.30 óra), Magyarország–Kanada (20 óra) * péntek: Kanada–Spanyolország (16.30 óra), Magyarország–Japán (19 óra) * vasárnap: Kanada–Japán (16 óra), Magyarország–Spanyolország (18.30 óra). A mérkőzéseket az M4 Sport közvetíti.

A Sepsi-SIC szerb válogatott játékosa, Maša Janković Brazíliában játszik olimpiai selejtezőt, ahol Németország, a házigazda és Ausztrália legjobbjaival harcol a párizsi ötkarikás szereplésért.