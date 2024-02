Elkészítése: Előző este hideg vízbe beáztatjuk a szárazbabot. A csülökről leszedjük a bőrt és kicsontozzuk. A bogrács­ban zsírt hevítünk, és a forró zsírban megpirítjuk a kockára vágott combot, majd amikor kifehéredik és levet enged, kivesszük. A zsíros lében megdinszteljük az apróra vágott hagymát. Hozzáadjuk a paradicsomot és kevés vízzel felöntjük. Kicsit hagyjuk főni, majd folytonos kevergetés mellett beletesszük a csülök húsát a csont és a bőr nélkül. Az egészet felöntjük vízzel, de ne lepje el. Sózzuk, borsozzuk, őrölt köményt és pirospaprikát szórunk rá, majd belekeverjük az apróra vágott fokhagymát is. Összefőzzük, majd beleöntjük a beáztatott babot és összekeverjük. Visszatesszük a kockára vágott, megpirított combot is, beleforgatjuk, főzzük. Kicsit később beletesszük a csontokat és a bőrt is, összeforgatjuk, és ha szükséges, pótoljuk a vizet, hogy ellepje az egészet. Félidőben beleöntjük a kockára vágott sárgarépát, petrezselymet, két egész paprikát, négy szál zellerlevelet és 4–5 db babérlevelet, majd tovább főzzük. Ha szükséges, a vizet pótoljuk, közben megkóstoljuk és fűszerezzük ételízesítővel, esetleg csilipaprikával. A vége előtt beletesszük a kockára vágott krumplit és készre főzzük. Házi kenyérrel kínáljuk.

Elkészítési idő: 2–3 óra; 10 személy.

Megjelent a 100 dabasi recept férfiasan című kötetben. Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.