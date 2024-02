Novák Katalin után Varga Judit is visszavonult

Néhány perccel az után, hogy Novák Katalin lemondott köztársasági elnöki tisztségéből szombaton délután, Varga Judit, az Országgyűlés európai ügyek bizottságának elnöke, korábbi igazságügyi miniszter is bejelentette, lemond országgyűlési képviselői mandátumáról és az európai parlamenti listavezetői megbízatásáról.

A lemondásokra az után került sor, hogy egy tavaly áprilisi elnöki kegyelem körül a napokban kialakult botrány során többen kérték az államfő lemondását és a kegyelmet ellenjegyző igazságügyi miniszter visszavonulását, továbbá Orbán Viktor miniszterelnök alkotmánymódosítást kezdeményezett, amelynek értelmében nem kaphat elnöki kegyelmet, aki kiskorú ellen követ el bűncselekményt.

Varga Judit közösségi oldalán jelentette be lemondását: „Magyarország köztársasági elnöke a mai napon lemondott. A rendszerváltoztatás óta az elnök egyéni kegyelmi döntésének érvényességéhez az igazságügyi miniszter ellenjegyzése szükséges. Én folytattam azt a több mint 25 éves gyakorlatot, miszerint az igazságügyi miniszter tudomásul veszi az elnök kegyelmi döntését. Az elnök döntésének ellenjegyzéséért a politikai felelősséget vállalom. Visszavonulok a közélettől, lemondok országgyűlési képviselői mandátumomról és az EP-lista vezetéséről is. Mindenkinek hálásan köszönöm a munkáját, akivel az elmúlt években egy csapatban dolgozhattam. Magyarország a továbbiakban is számíthat rám nemzeti érdekeink és értékeink védelmében.”