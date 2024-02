Román párttal nem

Sem Szatmár, sem Maros megyében nem kötünk egyezséget semmilyen román párttal, de nem is kereste meg senki az RMDSZ-t, hogy alkudozzon – jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök pénteken az Erdély TV 24plusz című műsorában, amiről a Maszol számol be.

Választási évben sok mindenki sokfélét beszél, az RMDSZ és a romániai magyarság számára azonban idén az a legfontosabb, hogy megőrizze politikai-közéleti súlyát a sorra kerülő választásokon – szögezte le a politikus, aki szerint a szövetség meg tudja nyerni Marosvásárhelyt és Maros megyét, mert ezt „az etnikai arányok is és az eddig elvégzett munka is lehetővé teszi”, „csak a magyar embereken múlik”. „Szatmárnémeti esetében is nyerni fogunk, és Szatmár megyét is meg lehet nyerni” – tette hozzá. „Volt már arra példa, hogy összefogtak a románok ellenünk, és ez a legrosszabb forgatókönyv, mert akkor etnikailag is kiéleződik a verseny, és ha a PSD és a PNL összefog, megtörténhet, hogy meg tudnak egyezni ezeken a helyszíneken, de ez még nem jelent semmit. Ilyen esetben is tudunk győzni” – vélekedett. Kelemen Hunor kiemelte: az RMDSZ-nek érdeke, hogy győzzön.