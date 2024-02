Az orvos – aki a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem professzora és szenátusi elnöke is – közölte, hogy hétfőn reggel kilépett a Nemzeti Liberális Pártból (PNL), ahol a helyi szervezet vezetője és helyi önkormányzati képviselő is volt. „Feláldoztam magam politikailag és szakmailag” – jelentette ki. A kisebbik kormánypárttól való függetlenedéstől Horațiu Suciu a többi román párt, sőt, a marosvásárhelyi magyarok támogatását is reméli; elmondása szerint azért indul függetlenként, mivel szerinte a polgármester megválasztása nem az egyes pártok, hanem a marosvásárhelyi polgárok ügye. Eredményei között említette, hogy a nagy szakmai hírnévnek örvendő szívkórház vezetőjeként menedzseri tapasztalatokra is szert tett, és tavaly az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében sikerült támogatást szereznie egy új szívkórház építésére. A beruházás értéke 105 millió euró. Azt is mondta, hogy régóta foglalkoztatja a jelöltség gondolata, de a döntést a napokban hozta meg, a város idei költségvetésének elfogadása után, melyet az „alulfejlesztés” büdzséjének nevezett. Továbbá a köztisztaság és a közlekedés szerinte rendezetlen kérdését és a fiatalok elvándorlását is felrótta a városvezetésnek. Suciu így fogalmazott: „Újra akarom éleszteni a város szívét, mely leállt.” Hozzátette: szívsebészként 4000 gyereket és ugyanennyi felnőttet műtött meg, most pedig „a város szívét és életét szeretné megmenteni”.

A Vásárhely.ma portál kérdésére, hogy milyen érvekkel állítaná maga mellé a magyar szavazókat, Suciu közölte: Marosvásárhelyen született, tanult, az akkor még kétnyelvű Bolyai Farkas Gimnáziumban érettségizett, jó viszonyt ápol minden közösséggel, és nem vall szélsőséges nézeteket.

Bár Suciu függetlenként indul, a sajtótájékoztatón a PNL több helyi politikusa és megyei elnöke, Ciprian Dobre prefektus is jelen volt. Utóbbi tavaly októberben bejelentette: valamennyi román párttal készek együttműködni, hogy közös jelöltet állítsanak Soós Zoltán ellenében.

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete a napokban közölte: semmisnek tekinti a PNL-vel kötött koalíciót, miután annak frakciója nem szavazta meg a város költségvetését. Ugyanakkor felszólította a párt alpolgármesterét, Alexandru Györgyöt, hogy mondjon le tisztségéről. Immár másodszor. Először tavaly októberben kérték a liberális alpolgármester lemondását, miután a PNL kijelentette, hogy az AUR-ral is hajlandó szövetségre lépni a polgármesteri tisztségért.

Marosvásárhely jelenlegi polgármestere, Soós Zoltán közölte, hogy újabb mandátumot vállalna idén, miután 2020 szeptemberében függetlenként, a magyar pártok támogatásával a szavazatok 50,54 százalékát szerezte meg.

A legutóbbi népszámlálás adatai szerint a 116 ezer lakosú Marosvásárhelyen él az erdélyi városok közül az ottani lakossághoz képest arányában a legnagyobb, mintegy 40 ezer fős magyar közösség. A korábban magyar többségű városban a magyarság az 1990-es etnikai konfliktus (a fekete március) által gerjesztett kivándorlási hullám nyomán került kisebbségbe.