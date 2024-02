A kitermelés érintette a kovásznai Tündérvölgy kirándulóövezetét is, emiatt sokan zúgolódnak, a helyi önkormányzatot hibáztatják, hogy engedték elcsúfítani a tájat, a kirándulók által kedvelt piknikezőhelyet. Ugyanakkor azt is kifogásolják, hogy a Kovásznát Kommandóval összekötő 14-es jelzésű községi út mentén a veszélyes szakaszokon és kanyarokban is kivágták a fákat, amelyek szalagkorlát hiányában egyféle biztonságot, „természetes korlátot” jelentettek a meredek szakadékok, hegyoldalak peremén.

A fakivágást az áramszolgáltató kezdeményezésére az erdészeti hivatal végezte el, arra hivatkozva, hogy a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint a villanyáramot szállító légi vezetékek nyomvonalán a villanyoszlopoktól 12 méterre jobbra és 12 méterre balra nem lehetnek olyan fák, amelyek vihar vagy nagyobb szélfúvás esetén veszélyeztethetik az áramszolgáltatást.

Gyerő József polgármestertől megtudtuk, hogy a fakitermelésről a helyi önkormányzattól sem véleményt, sem engedélyt nem kértek. Ez egy olyan munkálat, amely kizárólag az erdészet hatáskörébe tartozik, a helyi tanács csupán a város tulajdonában levő erdőterületről kivágott fának az eladási áráról határozhat, mondta, és hozzátette: kovásznai lakosként ő is sajnálja, hogy a fakitermelés miatt a tündérvölgyi táj szépsége csorbult. Ami pedig az út menti szalagkorlátokat illeti, a polgármester közölte: az útkarbantartási keretből pénzt különítenek el, s a veszélyesebb helyeken szalagkorlátokat szerelnek, nehogy egy jármű a völgyben kössön ki.