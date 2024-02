FRISSÍTÉS: Csütörtökön lesz a Jégtorta bemutatója

Precizitás, igényesség, becsület! Ez a nyolcvankét éves cukrász, Bánóczky Gyuri bácsi hitvallása, akinek üzletébe ötven éve töretlen lelkesedéssel járnak egy vidéki kistelepülés lakói. Az édes tészták illata elnyom minden olyan titkot, amely az özvegy tulajdonos és leánya, Saci életét meghatározza – áll Jégtorta – habkocka és fagyasztott hús egy felvonásban című „fekete komédia” ajánlójában, melyről a szerzők, Kovács Dominik és Viktor így fogalmaznak: „a tragikomikus részletekben bővelkedő Jégtorta hideg, kemény, fölszelhetetlen, ha azonban letöröljük róla a habot, nemcsak keresztülláthatunk rajta, hanem megpillanthatjuk benne önmagunk tükörképét is”.

A Prológ-díjas ikerpár, Kovács Dominik és Kovács Viktor darabját csak német nyelven játszották eddig Zürichben, ez lesz tehát a darab magyar nyelvű ősbemutatója. Az 1996-ban született szerzőpáros már középiskolásként több irodalmi pályázaton részt vett, kisepikáik már abban az időszakban megjelentek különböző irodalmi lapokban. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának magyar irodalom- és kultúratudomány szakán végeztek, jelenleg az Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatói. Jégtorta című első darabjukat 2017-ben írták.

Szilvay Máté fiatal rendező a zene felől érkezett a színház világába. Hatéves korától a Budapesti Énekes Iskolába járt, ahol már gyermekként megismerkedett az énekes színház, az opera világával. Magán­énekesként több budapesti színházi produkció résztvevője. Első előadásait még amatőrként a Soharóza nevű kísérleti énekegyüttessel rendezte. Tavaly végzett a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem színházrendezői szakán, Bocsárdi László osztályában.

„Gombrowicz-drámák rendezése által kedveltem meg a groteszk műfaját, a Jégtortában pedig az fogott meg, hogy nagy kajánsággal, rengeteg életörömmel mutat be egy rendkívül sötét történetet, és a zene is szerves része, mégpedig egy olyan zenei műfaj, mely általában lenézett az intellektuális közegben: a magyar nóta. A nóta szerintem meghatározó rétege a magyar kultúrának, egyszerre van benne az élet vidámsága és végtelen fájdalma, és ezt groteszk eltartással a színházban is jól ki lehet bontani. Hiszen a világ borzalmas hely. Nemcsak azért, mert van szegénység, és mert őrült és felelőtlen politikusok háborúba vezénylik az embereket, hanem azért is, mert felfoghatatlan mennyiségű soha észre nem vett, fel nem fogott, el nem mesélt láthatatlan egyéni szenvedés van benne. De ebben a világban mindennek ellenére mégis lehetséges az öröm, a szeretet, az, hogy emberek kedvesen tudnak önmaguk és mások felé fordulni. Ez a csoda, és a színház erről a csodáról szól: hogy örömmel, derűvel, közösségben mutatjuk fel, meséljük el mindezt a szenvedést. Igazat mondunk, de mégsem vagyunk megkeseredve, mégis derű van bennünk, és remény. És ez gyógyít, mert a szeretet és a derű is éppúgy ragályos, ahogy a gyűlölet és a keserűség az” – vallotta a készülő új produkcióról Szilvay Máté rendező.