Nagy örömünkre közel ezerhétszáz – pontosan 1684 – előfizetőnk küldött be érvényes szelvényt, közülük kerültek ki a nyertesek. Ez azt jelenti, hogy csaknem minden harmadik előfizetőnk élt a lehetőséggel, ami 14 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

A nyerteseknek gratulálunk, de ahogy egyik előfizetőnk írta, nem csupán a kisorsolt szerencsések nyertek, hanem mindannyian. Deák Mihály kézdivásárhelyi olvasónk ugyanis úgy fogalmazott a szerkesztőségbe korábban eljuttatott levelében: „Nem a nyeremény, hanem a szenzáció reményében maradok az Önök által szerkesztett magas rangú Háromszék hűséges olvasója.” Ezúttal is köszönjük a hűséget és az elismerést, nem tagadjuk, jólesik (főként, mert többször kapunk hideget, mint meleget), és hangsúlyozzuk, hogy egy ilyen játéknak szimbolikus jelentősége is van, erősíti a kapcsolatot a lap és előfizetői között, a szerkesztőség számára pedig visszajelzés, hogy változatosabb formákban kommunikáljunk olvasóinkkal. Ráadásul a nyereményeket felajánló cégek, intézmények is ismertebbek

lesznek.

A nyerteseknek gratulálunk, a nyereményeket lapunk a szerkesztőségben lehet átvenni, de igény szerint és előzetes egyeztetés nyomán eljuttatjuk a szerencsésekhez. (Ennek érdekében kérjük őket, hogy hívják titkárságunk valamelyik telefonszámát: 0267 351 504, 0740 310 468; e-mail: hpress@3szek.ro.)

Háromszék

A nyertesek és a nyeremények:

Egy fél disznó – a Bertis felajánlásával: Magyari Margit, Sepsiszentgyörgy és Muzsnai Dénes, Dálnok

a Sepsi OSK játékosai által aláírt mez: Sinka Pál, Málnás

1 aláírt futball-labda a Sepsi OSK felajánlásával: Sebestyén-Lázár Gábor, Sepsiszentgyörgy

300 lejes ajándékcsomag – a Kandi Kft. felajánlásával: Csiki Ilona, Felsőrákos; Kaján Éva, Hatolyka; Csekme Noémi, Dálnok

Ingyenes szemvizsgálat és 50%-os kedvezmény a szemüvegből – a Benedek&Pál Kft. felajánlásával: Dancs József, Árkos; Rápolti Ibolya, Sepsiszentgyörgy; Boros Mózes, Oltszem; Móré András, Lemhény; Asztalos Mária, Zágon

200 lejes vásárlási utalvány – a Bem Balogh Kft. felajánlásával: Pályi-Kiss Sarolta, Sepsiszentgyörgy; Mátyás György, Sepsiszentgyörgy; András Mária Magdolna, Mikóújfalu; Porzsolt Mária, Fotos

100 lejes vásárlási utalvány – a Bani Market felajánlásával: Balogh László, Bereck; Kozma Sándor, Zabola; Orbán Géza, Maksa; Smazenka Ferenc, Sepsiszentgyörgy; Szász Ilona, Sepsiszentgyörgy

200 lejes vacsorajegy – a Gado vendéglő felajánlásával: Sebestyén Lajos, Sepsiszentgyörgy; Bencze István, Sepsiszentgyörgy; Ferencz Lajos, Sepsiszentgyörgy; Zsidó Jolán, Tamásfalva; Németh Éva, Zabola

200 lejes vacsorajegy – a Kovács vendéglő felajánlásával: Józsa Erzsébet, Bodos; Benedek Csongor, Tamásfalva; Tóth József, Kézdivásárhely; Bartók Mátyás, Kézdivásárhely; Bartos Rozália, Dálnok

100 lejes vacsorajegy – a Park Szálló felajánlásával: Varga Enikő, Torja

100 lejes vásárlási utalvány – az Egermand Kft. felajánlásával: Csákány Enikő, Szenkatolna

120 lejes ajándékutalvány – a Tamási Áron Színház felajánlásával: Hodor Miklós, Ozsdola; Dániel Mihály, Sepsiszentgyörgy; Vilikó Erzsébet, Tamásfalva; Vaszi Veronika, Sepsiszentgyörgy; Szőcs Béla, Tamásfalva; Jártó Gábor, Sepsiszentgyörgy

2 személyre szóló meghívó – a Kónya Ádám Művelődési Ház felajánlásával: Rabocskai Sofia, Köpec; Spielmann Ferenc, Sepsiszentgyörgy; Asztalos Aranka, Sepsikőröspatak

50 lejes páros belépő – a Székely Nemzet Múzeum felajánlásával: Bartók Barna, Alsócsernáton; Gyenge József, Sepsiszentgyörgy; Vizi Ilona, Sepsiszentgyörgy; Csutak Ágnes, Zabola; Molnár Ferenc, Maksa

Belépőjegy – a Csíki Székely Nemzeti Múzeum felajánlásával: Borbáth Mária Terézia, Sepsiszentgyörgy; Antóhi Magdolna Éva, Kézdivásárhely; Marti Lajos, Dálnok; Oláh Ignác, Kézdiszentlélek; Németh István Pál, Sepsiszentgyörgy; Porzsolt Ferenc, Fotos; Olasz-Nagy Éva, Zágon; Szép János, Málnás; László Erzsébet, Kézdivásárhely; Bartók Piroska, Barátos; Oláh Mária, Zoltán; Kelemen Gábor, Ozsdola; Ghinea Erzsébet, Vargyas; Marháti Zsolt, Lécfalva; Blénesi Julianna, Sepsiszentgyörgy; Szilvási Béla, Sepsiszentgyörgy; Finna Éva, Ozsdola; Szekrény Ibolya, Ozsdola; Kocsis Éva, Szentkatolna; Czifra Jenő, Kovászna

150 lejes vásárlási utalvány – a kézdivásárhelyi Nexxon Kft. felajánlásával: Marti Pál, Kézdivásárhely; Szekrény Ibolya, Ozsdola; Máthé Adél, Csernáton

100 lejes vásárlási utalvány – a baróti Erpék Kft. felajánlásával: László Zoltán, Bardoc; Konsza Géza, Kisbacon; Dávis Terézia, Bodos; Farkas Gábor, Székelyszáldobos; Márkó Lajos, Olasztelek

50 lejes ajándékcsomag – a kovásznai Abigél Impex Kft. felajánlásával: Rab Sándor, Zágon; Tamás Rozália, Zágon; Máté János, Csomakőrös

100 lejes könyvcsomag – Iochom István felajánlásával: Kovács Sándor, Szentkatolna; Márton Magdolna, Dálnok

150 lejes könyvcsomag – a Hármas Alapítvány felajánlásával: Kovács Ildikó, Székelyszáldobos; Simon Gizella, Kovászna; Kocsis Péter, Sepsiszentgyörgy; Marti Imre, Lemhény; Szőcs Géza, Sepsibükszád

50 lejes vásárlási utalvány – a csíkszeredai Harmopan Pékség felajánlásával: Istók Klára, Sepsiszentgyörgy; Tuzson Ilona, Kézdiszentkereszt; Benkő Klára, Bardoc; Horváth Ibolya, Szotyor; Albert Attila, Sepsiszentgyörgy; Asztalos Antal, Zágon; Bán Vilma, Torja; Sándor Olga, Sepsiszentgyörgy; Ferencz Irén, Árkos; Szuhánszky László, Kommandó