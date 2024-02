Farsangi mulatság esketéssel, temetéssel

A hagyományokhoz híven a vidám, éneklő csoport a Míves Háztól vonult a városközpontba, élén a kereplőt forgató ördöggel, kiegészülve az idén is eredmény nélkül áruba bocsátott kecskével, a megtáncoltatott medvével, illetve boszorkányokkal, az árkosi Bálint Zoltán által megelevenített kíváncsiskodó gólyával, a menyasszonnyal és vőlegénnyel, a hóhérral és pappal. A színház elé érve színes sereg, számos család és diákok vették körül a kőszínpadot, ahol Benkő Éva diktálta a ritmust: „sirítsd meg, fordítsd meg, ha szereted, csókold meg!” – hangzott el mások mellett a mindenkit táncra buzdító felhívás, közben bemutatták a kecskét, táncba hívták a medvét, és még az ifjú párt is összeadták, s végül a könnyek összegyűjtésére alkalmas vájlingokat is keresték, hiszen mint elhangzott, nem csak mulatni, temetni is jöttek. Elsiratták hát Illést, majd meg­gyújtották a tüzet, s az egybegyűltek végül teli torokból a lángokba kiáltották az egy év alatt összegyűlt rosszat.

A téltemető rendezvény a Kónya Ádám Művelődési Ház munkatársai, a Kincskeresők Néptáncegyüttes, a Tanulók Háza gyermektánccsoportjai, a Székely Mikó Kollégium tánccsoportja, a Százlábú-Százlábacska néptáncegyüttesek, a Művészeti és Népiskola Pacsirta énekcsoportja, a Csicsergő énekegyüttes és a Zöld fenyő néptánccsoport, valamint a szentivánlaborfalvi L’art Szentiván néptánccsoport együttműködésével valósult meg.