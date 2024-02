Amint az az ülésen elhangzott, a Gábor Áron utca 18. szám alatt található ingatlan az 1970-es évek első felében épült. Az épületben található elektromos hálózat, a közművek, a fűtésrendszer mind elavult, az egész ingatlanra ráfér a hőszigetelés. A megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak szerint a majdani munkálatok kiterjednek a külső hőszigetelésre, a nyílászárók cseréjére, az ivó- és szennyvízhálózat cseréjére, emellett a villamos hálózatot is felújítják, a tetőn pedig (a PNRR-s beruházások közös jellemzőjeként) napelemeket is elhelyeznek. Emellett módosítják az épület beosztását, a földszinten több helyiséget is kialakítanak, melyeknek új rendeltetésük lesz, az emeleteken pedig a szobák elrendezését is megváltoztatják, valamint mosdókat alakítanak ki. A becslés szerint a beavatkozás összköltsége meghaladja a 17 millió lejt, ebből valamivel több mint a felére biztosít finanszírozást az Európai Unió, az önkormányzatnak több mint 8 millió lejt kell állnia.

Lapunk kérdésére Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat sikerrel pályázott az Országos Helyreállítási Program keretében, a finanszírozási szerződést is aláírták, most a szükséges további lépésekből a tanulmány elfogadása és a műszaki terv következik. Elismerte, valóban magas az önkormányzatra eső rész, az uniós alapokból az elnyert támogatásnál többet nem kaphatnak.

A Székely Mikó Kollégium bentlakását a középiskolán kívül a sepsiszentgyörgyi sportiskola is használja, pár helyiséget bérelnek székhelyként. Mint ismert, a sportiskola a közeljövőben átköltözik a Vasile Goldiș utcába, a kisstadion helyén többéves késéssel megépült, jelenleg befejezés előtt álló multifunkcionális létesítménybe.