A városnapoknak szentelt első sajtótájékoztatón Antal Árpád polgármester tegnap elmondta: kiszámíthatóságot is kínálnak azzal, hogy a találkozások sokak által várt ünnepét mindig a Szent György-nap köré időzítik. A programot egyébként csak nagy vonalakban ismertették, mert az egyeztetések még javában folynak, de azt már lehet tudni, hogy a „nulladik” napon a Tamási Áron Színház előadásával kezdődik a rendezvénysorozat, a klasszikus zene kedvelői számára pedig kedden szerveznek ünnepi hangversenyt helyi és meghívott művészek részvételével. Vargha Fruzsina alpolgármester közlése szerint a kulturális héten a város minden művelődési intézménye jelen lesz, és vendégek is jönnek. A megújult Székely Nemzeti Múzeum ismét megnyitja kertjét a közönség előtt, valószínűleg a borudvar is visszaköltözik, a kézművesvásárt pedig ismét a Kós Károly utcában helyezik el, így kapcsolva össze a Kónya Ádám Művelődési Ház melletti parkban meghonosodott közösségi színpadot a dohánygyárban kialakított ifjúsági udvarral. Ezekre még mind lehet jelentkezni: február 16-a és március elseje között azokat várják, akik az ifjúsági udvar tevékenységébe szervezőként kapcsolódnának be, február 19-e és március 18-a között az ifjúsági udvarban fellépésre vállalkozó zenekarokat és lemezlovasokat, március 10-ig az önkéntes munkára vállalkozókat, március 22-ig a közösségi színpadon szerepelni kívánó csoportokat, egyéneket, április 7-ig pedig a kézművesvásár résztvevőit.

Az újdonságokat Knop Ildikó programszervező ismertette. A rendezvénytérképet ugyan még ezután véglegesítik a katasztrófavédelmi hivatallal, mert azt szeretnék, hogy biztonságos legyen a városünnep, de az már el van döntve, hogy a vásári hétvégét a Kónya Ádám Művelődési Ház és a dohánygyár közötti tengelyre fűzik fel. Így a Sugás Áruház előtti teret nem zárják le, a posta felé a Csíki utca bejáratáig, a Mikó felé a Gödri Ferenc utcáig autóval is be lehet majd hajtani. A korábbi évekhez hasonlóan szabad marad a Kriza János és a Kórház utca, illetve a közöttük levő kereszteződés, odább pedig a Gyár utca, amelyet addig a tervek szerint leaszfaltoznak. A szervezők feltett szándéka az évről évre növekvő hulladékmennyiség, illetve az ökolábnyom csökkentése, ezért visszaváltható poharakat és palackokat próbálnak bevezetni a lacikonyháknál is. A jól bevált programokat, köztük az utcazene-fesztivált megtartják, ahogy azt az elvet is, hogy minden stílus és minden korcsoport számára kínáljanak szórakozást. Bizonyos határok között – tette hozzá Antal Árpád, kiemelve, hogy manelés-mulatós zenét idén sem fogunk a Szent György Napokon hallani, bár sajnos az AC/DC sem lép fel.

A főszínpadi koncertek közül egyelőre kettő biztos: április 27-én, szombaton 20 órától a Connect-R művésznevű román hip hop és popzeneénekesé a tér, a vasárnapi zárókoncerten pedig a Csík zenekar és Karácsonyi János muzsikál. Összesen nagyjából 150 programból lehet majd válogatni az idei városünnepen.