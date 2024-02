A 2023-as horvátországi Európa-bajnokság harmadik helyezettjeként Cătălina Axente a negyeddöntőben kapcsolódott be a bukaresti kontinenstorna 76 kilogrammos súlycsoportjának küzdelmeibe, ellenfele pedig a selejtezőből érkező és a későbbiekben bronzérmet nyerő olasz Enrica Rinaldi volt. A két lány roppant taktikai csatát vívott egymással: Axente szerezte az első pontot, majd a párharc végén megintették, így Rinaldi is pontozott, és mivel az olasz kapott utolsóként pontot, a döntetlen ellenére is továbbjutott. A Sepsi-SIC kiválósága számára így nagyon hamar, mindössze egy mérkőzés után véget ért a hazai Eb, amelyet végül a 9. helyen fejezett be.

A 76 kilogrammosok között ott volt a magyar Nagy Bernadett is, aki súlyos térd­sérülése miatt közel kétéves kihagyás után lépett újra szőnyegre világversenyen: két sima győzelemmel jutott a négy közé, ahol kikapott a török Yasemin Adartól, és a bronzmeccsen nagyszerű birkózással 8–3-ra verte a francia Pauline Lecarpentier-t.

Eredmény: 1. Yasemin Adar (Törökország), 2. Anasztaszija Susztova (Ukrajna), 3. Nagy Bernadett (Magyarország) és Enrica Rinaldi (Olaszország)... 9. Cătălina Axente (Románia). (t)