Körvonalazódó EMSZ–RMDSZ-együttműködés

Márciusig véglegesíti az idei romániai választások kapcsán kötendő együttműködési megállapodást az RMDSZ-szel az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) – közölte Zakariás Zoltán pártelnök pénteken Marosvásárhelyen. A Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) fúziójából létrejött politikai alakulat elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: az EMSZ az európai parlamenti és a romániai parlamenti választásokon nem indít jelölteket, de az önkormányzati választáson már saját önkormányzati képviselőjelölt-listával indul Marosvásárhelyen is.

„Valószínűleg márciusig tökéletesítjük az egyezséget országos szinten, mely mind a négy választást magában foglalja, különböző együttműködési formákkal” – mondta az RMDSZ-szel való együttműködéssel kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva Zakariás Zoltán. Emlékeztetett: a már elkezdett egyeztetéseket az EMSZ kezdeményezte, mivel pártja elsősorban az önkormányzati választásokban érdekelt.

Az EP- és a romániai parlamenti választások kapcsán úgy érzik, hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a romániai magyar közösség minél szélesebb körű képviseletet nyerjen – mondta. Úgy értékelte, hogy a romániai választásokon előírt ötszázalékos bejutási küszöb eléggé magas, „mindenkinek hozzá kell járulni”, hogy el lehessen érni.

Zakariás Zoltán bejelentette: csütörtökön megalakult a párt marosvásárhelyi szervezete, mely önkormányzati képviselőjelölt-listát állít a helyhatósági választásokon.

Az önálló polgármesterjelöltre vonatkozóan elmondta: „Jelen pillanatban ezt nem vettük fel célként, nem valószínű, hogy szükséges.” Arra a kérdésre, hogy az EMSZ támogatja-e az újraválasztásért induló Soós Zoltán polgármestert, kitérő választ adott, arra hivatkozva, hogy Soós hivatalosan még nem jelentette be indulását.

Az EMSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöki tisztségét a korábban az RMDSZ marosvásárhelyi ügyvezetőjeként is dolgozó Kali István tölti be. Alelnök a Szabad Emberek Pártját (POL) is megjárt Pápai László Zsolt, valamint Ádám Mózes lett.