Házi gépkocsijavítás – Egyszerű útmutató autók javításához és karbantartásához, beleértve annak megértését is, hogyan cseréljünk ki egy légszűrőt /X/

Mikor meghallottam, hogy Putyin elnök a világűrt a XXI. század csatamezőjévé akarja alakítani, arra gondoltam, még mindig jobb, mintha a harmadik világháború a Földön zajlana. Korábban voltak olyan elképzeléseim, hogy a csatákat például távirányítással a Holdon lehetne lebonyolítani, és azokat innen a Földről távcsővel vagy teleszkóppal figyelni. Döntőbírók mondanák meg, hogy ki a győztes, bár lehet, hogy az elégedetlenséget szülne, akárcsak a futballbírók tevékenysége, még azután is, hogy a videóbírók akcióba léptek. Az igaz, hogy egy ilyen távháború nem lenne az igazi, mert abban nem lennének emberáldozatok, ami olyan fontos volt a háborúk folyamán és még máig is az. Aztán egy, a Holdon dúló háborút biztosan nem támogatnának a szerelmesek, akik holdfényben szoktak andalogni, (és a kutyák sem), hogy a természetvédőkről ne is beszéljünk, akik egy része azt mondja, hogy igen sok ember él a Földön.