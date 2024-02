A közbeszerzés állásáról az Economedia portál közölt részleteket, érdeklődésükre erősítette meg a CNAIR vezetősége, hogy újabb halasztás mellett döntöttek. Az országos társaság tavaly május végén harmadjára is közbeszerzést indított, hogy a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését odaítéljék, miután az előző két alkalommal nem került jelentkező.

Mint ismert, az A13-as autópálya megvalósíthatósági tanulmánya nem készült el, miután a feladattal megbízott Search Corporation tervezővállalat visszamondta a szerződést, mivel kiderült, hogy az előirányzott összegek csak töredékét fedik a költségeknek. Ezt követően a CNAIR újabb közbeszerzési eljárásokat indított, összesen hármat, az utolsóra végül hárman is jelentkeztek, két nagyvállalat, illetve egy cégek közötti társulás. A CNAIR illetékesei első alkalommal tavaly október elejére ígérték, hogy nyertest hirdetnek, majd ezt idén január elejére halasztották, aztán március 13-ra tolták ki a határidőt.

Az Economedia portál arról is beszámol, hogy a tenderben a nyertessel kötendő szerződés időtartamát 125 hónapban határozták meg, ami nagyjából tíz és fél évet jelent, de ebből maga a tanulmány elkészítése 24 hónap. Elekes Róbert, a CNAIR brassói regionális igazgatóságának szóvivője lapunk megkeresésére magyarázattal szolgált a hosszú határidőre: eszerint jó pár éve a szerződésekbe belefoglalják, hogy mind a tanulmányok, mind a tervek készítői kötelesek végigkövetni, felügyelni a beruházásokat a megvalósítás időszakában, sőt, esetenként a jótállási idő alatt is. Ebben az esetben is erről van szó, a tanulmányra szánt két éven felüli időszak a felügyeletre szántat jelenti, a tanulmánynak, tervnek a jelzett 24 hónap alatt el kell készülnie.

Az Economedia ugyanakkor arról is beszámol, hogy az ajánlatok kiértékelése szokatlanul hosszú időt vesz fel, nyolc hónapot a műszaki, kivitelezési tervek elemzése és értékelése szokott felvenni. Értesülésük szerint a műszaki kiértékelés már tavaly augusztus második felében lezárult, a CNAIR mégsem tartotta az eredeti határ­időt, sőt a következőt sem.

Fontos tudnivaló, hogy a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésétől még hosszú az út a 164 kilométeres autópálya – melynek egy szakasza Háromszéken is áthalad – elkészültéig.

Mint arról beszámoltunk, a pálya jóváhagyott nyomvonala mind Brassó, mind Kovászna megye egyes településein felháborodást keltett, az ellenzők még traktoros felvonulással is nyomatékosították egyet nem értésüket. A tiltakozók azt kifogásolták, hogy az autópálya károsan érintené a településeket, így Illyefalva községet is.