A Préda Csaba irányította sepsiszentgyörgyi egyesület hat versenyzővel indult a népes viadalon, ahol a különböző korosztályokban tizenkilencszer állhattak dobogóra. Gál Zoltán (felnőtt, +84 kg) egy ezüstérmet szerzett, míg Raul Andrei (U21 és felnőtt, -84 kg) öt arany- és egy ezüstéremmel zárta az országos bajnokságot. Solymosi Tamás (U21 és felnőtt, +84 kg) egy arany-, két ezüst- és három bronzérmet gyűjtött be, valamint Dénes Jázmin Kriszta (junior, -53 kg) egy bronz­éremmel térhetett haza. Luca Măsar (junior, +76 kg) két bronzérmet nyert, Both Milán (kadet, -52 kg) pedig egy arannyal, egy ezüsttel és egy bronzzal bővítette az éremgyűjteményét. „Nagyon elégedett vagyok a sportolók teljesítményével, hiszen hosszú idő után vettünk részt ismét versenyen. Örömre ad okot, hogy a 21 év alatti karatésok a felnőttek között is helytálltak, ráadásul több érmet is szereztek. Márciusban lehet, hogy Magyarországon tesszük próbára magunkat, áprilisban pedig hazai környezetben küzdünk az országos összstílusbajnokságon” – mondta Préda Csaba. (miska)