Megállapodás, mely kétélű fegyverré válhat

A közös EP-lista talán megmenti a PNL-t a csúfos szerepléstől, csökkentheti a szélsőségesek és az ellenzéki liberálisok esélyeit és lendületet adhat az őszi voksoláshoz. Bíznak abban, hogy az AUR- és a Șoșoacă-szavazók pártfogoltjaik gyenge szereplése esetén visszatérnek a hagyományos pártokhoz. Csakhogy a közös lista népszerűsítésével párhuzamosan zajlik majd az önkormányzati kampány, és számos helyen óhatatlanul egymásnak feszülnek majd a liberálisok és szociáldemokraták, várhatóan komoly tudathasadást okozhat ez az együtt, de egymás ellen állapot. Ugyanakkor az elmúlt három év békéje, a közös kormányzás sem valószínű, hogy meggyőzi az egyszerű párttagokat, hogy az egykori ősellenség képviselőinek ott a helye azon a listán, melyre pecsétjét várják. Azt a hatást is kiválthatja a nagy összeborulás, hogy a kiábrándult szavazók az AUR-t, az SOS-t vagy a Jobboldali Szövetséget választják.

Az önkormányzati és EP-választások összevonásánál is furcsább a másik döntés, az államelnök-választás előhozása szeptemberre. Semmi logika nincs benne, de jelzi, hogy egy nagyobb, összetettebb egyezségről van szó, melyben Klaus Iohannis keze könyékig benne lehet. Egyesek szerint kormányfői mandátumra pályázik – nehezen hihető, azzal sok a munka –, mások tudni vélik, hogy az Európai Bizottság új biztosi címét ígérték neki – ez jelentős visszalépés lenne, hisz biztosok nem volt államfők, miniszterelnökök lesznek, legfennebb egykori miniszterek –, bármi is legyen a célja, bizonyos, hogy nem vonul nyugdíjba, és valószínűbb, nemzetközi babérokra tör. Ehhez szüksége van a PSD támogatására, így cserébe rákényszeríti pártját, segítse hatalomra a szociáldemokraták elnökjelöltjét, aki várhatóan Marcel Ciolacu lesz. De mivel törékeny a bizalom, a PSD-nek az előrehozott elnökválasztás szavatolhatja, hogy ez valóban így is lesz. Így köttetett meg a kompromisszum: Iohannis megmentésként álcázva feláldozta a liberálisokat, Ciolacu pedig saját ambíciói kiteljesedése végett vállalta az együtt menetelést. A szépen becsomagolt, maszlagokkal meghintett döntés – ezt kívánja a nép, ez az ország érdeke, így lehet visszaszorítani a szélsőségeseket, ez a stabilitás ára – nem szolgál mást, csak néhány politikus önző számítását. Fordult már elő, hogy az ilyen fegyver visszafelé sült el.

Borítókép: Iohanis nemzetközi babérokra tör. Fotó: Facebook / Administrația Prezidențială a României