Magam sem tudom megmagyarázni, hogy miért, de a Hoegaarden Witbierre mindig is úgy gondoltam, mint a burzsoák, a sznobok sörére. Talán a túlzottan világos színe vagy éppen a kocsmákbéli borsosabb ára vezetett ennyire félre, mert amikor én is megkóstoltam, akkor tört rám a felismerés, hogy ez egy igazán finom habos nedű.

Ennek a klasszikus belga búzasörnek az eredete egészen 1445-ig nyúlik vissza. A feljegyzések szerint Hoegaardenben kissé savanyú búzasört készítettek, de miután a helyi szerzetesek narancshéj és koriander hozzáadásával kezdtek el kísérletezni, minden megváltozott, és megszületett a mára már világhírű serital receptje. A 18. század elején a flamand faluban nem kevesebb mint tizenkét főzde üzemelt, ezek száma 1726-ra már harminchatra nőtt. Bő két évszázaddal később a bőség és a felvirágzás időszakát hanyatlás követte, s 1957-ben bezárták az utolsó, még működő sörfőzdét (Brouwerij Tomsin). Nyolc esztendővel később a hoegaardeni születésű Pierre Celis feltámasztotta a helyi sörkészítést olyannyira, hogy a 80-as évek derekára már 75 ezer hektoliter sört állított elő. Azóta ez a különleges ízvilágú folyékony kenyér meghódította az egész világot, Európán kívül Észak-Amerikában, Ausztráliában és Ázsiában is kedvelik.

A roppant minimalista, mondhatni dísztelen csomagolású és az élesztőtől opálos világossárga seritalt egyenes falú pohárba öntöttem ki, a majdnem kétujjnyi fehér habkoronája pedig gyorsan összeesett. A Hoegaarden Witbier illata fűszeres, citrusos, ezt a búza lágy aromája teszi teljessé. Íze összetett: a korty eleje még savanykás, s csak ezután mutatkozik meg a sör igazán frissítő zamata. Alapvetően a búza dominálja az ízét, amihez nagyszerűen kapcsolódik a gyümölcsös (banán, narancs), korianderes jelleg. A hozzáadott cukor miatt van neki egy édeskés, mézes felhangja is, ami pont még belefér ebbe az ízcsokorba. Annak ellenére, hogy ivás közben a felsőerjesztésű Hoegaarden pezsgősnek tűnt, meglepően enyhe a szénsavassága. Kellemes, nem érződik benne az alkohol, utóíze pedig valamelyest csípős, savanykás, és itt jelenik meg a komló keserűsége is. Mindenképp ajánlom, s egy biztos: máskor is veszek magamnak belőle. Egészségünkre!

Adatok: * gyártja: Brou­werij Hoegaarden * származási hely: Belgium * ára: 9,30 lej (2021-ben) * kiszerelés: üveg * mennyiség: 330 ml * alkoholtartalom: 4,9% * szárazanyag-tartalom: 11.7ºP * keserűségi index: 15 * színe: opálos világossárga * összetevők: ivóvíz, árpamaláta, búza, koriander, narancshéj, sörélesztő, komló, cukor * típus: belga búzasör * ebből fogyasszuk: tumbler vagy búzasörös pohár * ajánlott fogyasztási hőmérséklet: – * a sör pontszáma: 8/10.

(sor-csap.blogspot.com)