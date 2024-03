Fekete Vince: A mester. Fiaihoz

Bonyodalmak, sikerecskék…

Eh! Tömd hasad meg osztrigával!

Élj! Pénzt gyűjts! Légy dosztig avval,

s lakájok, pincérek lessék,

ha int kezed, szád kérdezett.

Sziszegj, lebegj a kéj dagályán,

ringj vendéglői lomha gályán,

s ne keltsék szíves híredet!

Szarvat rakj minden férj fejére,

szemednek mind ki kedve-kénye,

szilaj botodra döfjed azt!

Pogány légy, vad, könyörtelen,

elillansz úgyis, mint a fing.

Trónjáról Belzebub kacsint.

S te? Ragyogsz a gödörbe’ lenn.

Magával visz

Mint egy fehér szakállú Ady-isten, aki ítélkezni

mer mások és önmaga felett. És végignézi,

hogyan is tűnik el szeme láttára egy ember, látja

a furcsa mozdulatokat, tudja, már nem sokáig

bírja a fennmaradást, s azt is, hogy ő kimenthetné,

de nem teszi, mert… valami visszatartja attól, hogy

a másik után vesse magát, s ugyanakkor, a kínos

habozás perceiben, gyorsítaná is a pillanatot,

hogy csapjon már össze a homok végleg a fuldokló

feje fölött, s így aztán már hiábavalóvá, lehetetlenné

válik az ugrás, a mentés kísérlete. Pedig tudja,

hogy ez a fuldokló magával visz valamit, ami

nélkül már ő sem élhet.

A hallgatás, mint a rozsda

Hallgattunk, mereven figyeltünk, mintha az elmúlt

percek (vagy talán évek?) minden zaját idegeinktől,

érzékeinktől szerettük volna számon kérni. Aztán

hallgatásunkból a figyelés is kihullott, bámultunk

magunk elé. Később mindkettőnk tekintete a tó

tükrére tévedt. Révületünket magába szippantotta

a tótükör, mint pörkölt szárnyú lepkéket. S már

gondolkodni, szólani sem tudtunk semmiről. Majd,

hogy szemünk kimerült, hallani kezdtük egymás

lélegzetét. Mintha meztelenül állnánk egymás

közelében, anélkül hogy láthatnánk, érezhetnénk

egyik a másikat. A hallgatás úgy merevedett

közénk, úgy gyűlt rajtunk, mint kapuk záraiban

eső után a rozsda.

Vargaváros. Századelő

(Montázs)

In memoriam F. I.

És most itt állnak otthontalanul, becsapottan,

kifosztva és megalázva a hajdani hősök valami

vad összevisszaságban, a hajnali homályban

derengő kapuk előtt…

Pattogva és szikrázva trombita harsan a városi

laktanyából, az ügyeletes tiszt kurta mondatai,

a kapuőr harsány vigyázza az ódon épület falai

között. Világoskékre meszelt, hófehérre festett

házak, jobbról-balról kiálló ereszeikkel,

korhadó zsindelyes tetejükkel, aránytalanul nagy

tetőszerkezetükkel, parányi fatáblás ablakaikkal.

A közvetlenül az utcára nyíló, tavasztól őszig

nyitva tartott ajtók mögött az óriás tölcsérű

gramofonok, vetetlen ágyak és a polcokra meg

rudakra helyezett csizmák, topánkák, gallérok,

szerszámok avíttas kellékei között csendesen és

megfékezhetetlenül ragyog fel a nap. A kanális-

öblökben felgyűlt sok szemét, bőrdarabkák, kenyér

és paprikás krumpli illatát görgeti utcavégről utca-

végre az időnként föltámadó és elhaló szél. Meg-

remegnek a füstölgő zsindelyes házak tetején a

bádog forgókakasok, fűrész kap bele a gyalult

deszkába, hasítanak a gyaluk, pattog az eszterga,

távolabbról a fakalapáccsal egyengetett bádog

jellegzetes pengése, a bankli egyenletes

dobogása. Bégetni kezdenek a juhok, visítani a

malacok, egymást túlharsogva röfögnek a disznók,

elbődül tova egy istállóban egy éhes borjú. Zörög

a lánc a kúton, ahogy nagy gyorsan lefelé eresztik,

inasok, segédek álmosan bámulnak maguk elé,

a friss vízzel egymást locsolva, prüszkölve mos-

danak. Befut az állomásra a reggeli vonat, a

rikkancs futólépésben viszi már a friss újságot a

piactér felé, döcögnek a fiákerek, kigördülnek

az utcákból a kétkerekű csizmadia-taligák a rako-

mányukkal, taszítják-tolják a mejjes kötényükben,

háziszőtt nadrágjukban szurtos inasok, utánuk

jönnek majd sorban a mester úr, a segédek, és a téns-

asszony. Beindul az élet a piactéren, sátrak, szekerek,

portékák, nézelődő falusiak, alkuk, vásárok, áldomások.

Aztán a piac kiürül, az akasztószegekről eltűnnek a

csizmák, fazekak, cipők, már fut is a kicsi inas bőrös

húsért Györffihez. Bindernél ma friss csapolás lesz.

Az öregsegéd megkezdi a hazapakolást. A mester

urak úgy lépnek be a korcsomába, mint aki

hazamegy, ki-ki a megszabott helyére. De másnap

a pirkadó hajnal már ugyanott találja őket álmosan,

még az esteli hegedű hangjaival a fülükben.