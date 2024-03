Ki volt szekus?

Claudiu Năsui, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselője tegnap bejelentette, hogy frakciója negyedszer is benyújtotta azt a törvénytervezetet, amely előírná, hogy a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) hozza létre és tegye nyilvánossá a volt titkosszolgálat azon alkalmazottainak és rokonainak jegyzékét, akik politikai tisztséget látnak el.

Az USR közleménye szerint a javasolt jogszabályra azért van szükség, hogy kiderüljön az igazság a jelenlegi politikai osztályról. A Securitate dekonspirálásáról és a saját megfigyelési dossziékhoz való hozzáférésről szóló 2008/24-es sürgősségi kormányrendeletet módosító tervezet minden román állampolgárnak, valamint a sajtónak, a politikai pártoknak, a civil szervezeteknek és közintézményeknek jogot biztosítana megtudni, hogy mely politikusok (államfő, parlamenti képviselők, kormánytagok, Nép Ügyvédje, polgármesterek) állnak első-, másod- vagy harmadfokú rokonságban volt szekusokkal. Claudiu Năsui 2021-ben, valamint 2022 márciusában, majd ugyanazon év októberében is benyújtotta már a tervezetet, de minden alkalommal elutasította azt a parlament. Az ellenzéki politikus szerint ennek az az oka, hogy a hatalom képviselői most is a Securitate egykori embereinek irányítása alatt állnak.