Meleg ebéd diákoknak – illúzió vagy valóság?

Kampány? Akkor mindent bele! Valahogy így gondolkozhat Marcel Ciolacu kormányfő, és rá is tapos a gázpedálra. Ezúttal nem a „Semmilyen Székelyföld” elméletét tökéletesíti, hanem több százezer, iskoláskorú gyermeket nevelő családot érintő, fontos döntést jelent be. Nem légvárakat épít tehát, hanem létező társadalmi kérdést feszeget, ugyanis a kormány jóváhagyta, hogy az ország több mint ezerkétszáz iskolaközpontjában elinduljon az Egészséges étkezés nevű program.

Vagyis a tanév során több mint 450 000 gyermek részesülhet naponta meleg ebédben vagy élelmiszercsomagban. Figyelmet érdemel ez a „vagy” szócska, ám mindenekelőtt rögzítendő: 2024-ben több mint egymilliárd lejt fordítanak erre a – választási szuperévben indított – programra, s miként a szociáldemokrata pártelnök-miniszterelnök fogalmaz, ez az intézkedés nem csupán több százezer család gyermekén segít, de hozzájárul majd az iskolaelhagyás csökkentéséhez is.

E témakör kapcsán megszólalt Kallós Zoltán kisebbségi oktatásért felelős államtitkár is. Az RMDSZ közleménye szerint e program révén ingyen, egészséges ebédet kap 26 300 magyar nyelven tanuló gyermek is az ország 137 különböző iskolájából. Kallós leszögezi: „Az új közoktatási törvény kimondja, hogy 2030-ig minden gyermek ingyen, egészséges ebédet fog kapni az iskolákban. Ez a folyamat most elindult, a mi dolgunk pedig odafigyelni arra, hogy a bővítések során egyre több olyan iskola kerüljön be a programba, ahol magyarul vagy magyarul is folyik az oktatás, hiszen ezek a diákok csak nekünk, csak az RMDSZ-nek fontosak.”

Természetesen örvendetes efféle intézkedésről olvasni. Ám mivel Románia a korlátlan lehetőségek hazája, érdemes végiggondolni azt is, miként kivitelezhető ez a régóta várt kezdeményezés. Hiszen az iskolába járó gyermekek egészséges étkeztetése kiemelten fontos mind a diákok, mind a családok számára. Mert ha az iskolában lehetőségük van elfogyasztani egy ízletes – takarékosan, ám odafigyeléssel és lélekkel összeállított – meleg ebédet, azzal mind az egyén, mind a társadalom nyer. Ám az eddigi hasonló próbálkozások – például a tej-kifli program az elemi iskolába járó kisdiákoknak – nem feltétlenül sikeresek: sokan örülhettek ugyan a vitatható minőségű tejnek és kiflinek, ám az évek során ipari mennyiség került a szemétbe ezekből, mert sokaknak nem volt szükségük az effélékre. Ez pedig gigantikus pazarlás. Éppen ezért gonddal és körültekintéssel kellene eljárni az ígért meleg ebéd biztosításával is, ám az iskolákban általában nem olyan egyszerű megoldani az étkeztetést, s bizony, ahol a legnagyobb a szükség – vidéki, peremvidéki iskolákban –, ott csak halmozódnak a meleg ebéd felszolgálását érintő problémák. Pedig ténylegesen jó elképzelés, és ha működőképes is lenne, valóban hozzájárulhatna az iskolaelhagyás csökkentéséhez. Ám a kormány gondosan meghagyott egy nyitogatható kiskaput az előbb említett „vagy” szócska beiktatásával: meleg ebéd vagy élelmiszercsomag. És ez utóbbiba pedig már bármi belefér, ami egészséges és ízletes is lehet, de bizony ennek az ellenkezője is elképzelhető. Pedig egyértelmű: egy efféle jól működő program ténylegesen százezreken segítene.

És innen már csak választ kell keresni a következő kérdésre: eme nemes célra szánt közpénzzel kit hizlal majd az állam: a barátokat, akik éppen élelmiszert forgalmaznak, avagy a ténylegesen rászoruló, esetenként éhező gyermekeket?

