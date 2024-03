Több száz javaslat a tagállamok részéről

Mint elmondta: a tanácsülésen több száz javaslat érkezett a tagállamok részéről a kérdéssel kapcsolatban, Magyarország 45 javaslatot fogalmazott meg az EU belga elnökségének a gazdálkodók adminisztratív terhei, a szigorú előírások, továbbá az ellenőrzések csökkentése érdekében, és most az a legfontosabb feladat, hogy a javaslatok nagy részét még idén elfogadtassák az Európai Bizottsággal.

Feldman Zsolt rámutatott, hogy a bevételekhez képest magas termelési költségek, a gazdálkodókat nehéz helyzetbe hozó ukrán import, az európai szintű mezőgazdasági jövedelmezőségi problémák a termelést korlátozó feltételekkel és teljesítésük bürokratikus igazolásával nehéz helyzetet teremtettek az Európai Unió mezőgazdaságában. Ezek hatására Európa-szerte mind gyakoribbá váltak a tiltakozások, a gazdatüntetések, melyek eredményt hoztak: lehetőséget teremtettek a gazdálkodókat érintő terhek és adminisztratív feladatok könnyítésére vonatkozó egyeztetések megkezdésére.

„Ez az a lélektani pillanat, amikor az összes európai agrárminiszter megpróbálja ténylegesen elérni az európai uniós agrárszabályok enyhítését. Ha könnyítettünk a szabályokon, akkor enyhíteni tudunk az adminisztratív terheken, ez lehetőséget ad a gazdálkodók számára, hogy ebben a mostani, valóban Európa-szerte nehéz helyzetben a boldogulásukra tudjanak koncentrálni, és ne az adminisztrációval kelljen a mindennapjaikat tölteni” – fogalmazott az államtitkár.

A tüntető gazdák egyik aggályával kapcsolatban, miszerint versenyhátrányban maradhatnak a külső országokból beáramló olcsó agrártermékek miatt, Feldman Zsolt kifejtette, hogy míg az európai gazdálkodók szigorú előírások mellett termelnek, addig az EU-n kívülről importált termékekre ezek a szabályok nem vonatkoznak. „Az EU-n kívül a termelők olyan növényvédő szereket használhatnak, amelyek az unióban már nem vagy olyan módszerrel termelhetnek, ami az EU-ban már meg van tiltva, mindez egy behozhatatlan versenyhátrányhoz vezet. Brüsszelnek ki kell állnia a gazdákért, és be kell látnia, hogy azokat az elvárásokat, amelyeket egy európai gazdálkodó felé támaszt, azokat kellene az unión kívüliekkel szemben is. Ez jó a mezőgazdaságnak és fogyasztónak is, hiszen biztonságos élelmiszerhez jut”– mutatott rá Felman Zsolt.

Az államtitkár találkozott a brüsszeli gazdatüntetés résztvevőivel és több európai gazdaszervezet képviselőjével is. Mint mondta, az európai gazdák ugyanazzal a problémával küzdenek, ezért egységes európai megoldásokat kell találni aggályaikra. Most Brüsszelen a sor, hiszen az európai szabályokat és kereskedelmi megállapodásokat uniós szinten kell kezelni – húzta alá az Agrárminisztérium államtitkára. (MTI–i)