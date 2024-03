Orbán Viktor: Adottak a stabil gazdaságpolitika feltételei

Hozzátette: a miniszterelnök feladata pedig az, hogy a gazdaságpolitika mögül az egyszerű, józan paraszti megfontolások ne tűnjenek el. A kormányfő négy ilyen tételt nevezett meg, ami fölött őrködnie kell. Az első: mindig jobb, ha nekünk tartoznak, mint ha mi tartozunk másoknak, a második, hogy mindig többet kell keresni, mint amennyit elköltünk, a harmadik szempont, hogy jobb dolgozni, mint tengeni-lengeni, a negyedik tétel pedig az, hogy mindig jobb, ha mi keresünk másokon, mintha mások keresnek rajtunk.

„2020-ig a dolgok egy elég világos, egyenes, sikeres, emelkedő pályán haladtak, de akkor beesett a járvány és az orosz–ukrán háború. 2020 és 2024 között visszakapcsolásos éveket élt meg az ország” – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, most arra lát esélyt, hogy 2024-ben feljebb tud kapcsolni. A kormányfő szerint a 2020 és 2024 közötti időszakot a reálgazdaság nagyobb baj nélkül túlélte, ennek pedig az az oka, hogy hagyták, hogy az emberek és a vállalkozók is keressenek. Másik okként azt jelölte meg, hogy a kormány teljes világgazdasági kapcsolatrendszerben kezdett gondolkodni. Miközben a Nyugat megbotlott, az ország gazdasági kapcsolatrendszerének keleti lába továbbra is virágzott – mondta.

Orbán Viktor jelezte: az európai uniós választások nagy jelentőségűek lesznek az észszerűség szempontjából. Kiemelte: az európai politikai tér leírható úgy is, hogy egyik oldalon a globalisták, föderalisták, másikon a szuverenisták. De úgy is, hogy ma Európában ideológiavezérelt politizálás zajlik, a legnagyobb baj, hogy akik a legfontosabb pozíciókat elfoglalják, tipikusan baloldali, ideologikus gondolkodású emberek, és ilyen döntéseket is hoznak – mondta a kormányfő. Ezért arra van szükség, hogy egy ideológiavezérelt, baloldali kormányzás helyett jobboldali, a valóságot jobban tisztelő, és a gazdaságpolitikát a valóságból levezető politikai kurzus jöjjön létre Európában – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormányfő beszédében kitért Magyarország regionális együttműködéseire is. Felidézte: hosszú ideig egy V4-es struktúrában gondolkodtak Lengyelországgal, Csehországgal és Szlovákiával, amelyet nem érdemes feladni, „még van benne valamennyi élet”, de látni kell egy másik együttműködési lehetőséget a szuverenista államok között. Ebben Magyarország mellett megjelentek a szlovákok, a szerbek, és Ausztriában is lesz egy választás szeptemberben. Így könnyen lehet egy osztrák–magyar–szlovák–szerb együttműködés a következő időszakban, amely nem kiváltja a V4-et, hanem megjelenik mellette – összegzett.