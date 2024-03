Tíz kiállítást terveztek az elmúlt évre, melyek közül kilenc az EMŰK kiállítótereiben, egy pedig – a Mohy Sándor művészetét bemutató tárlat – a Kolozsvári Magyar Napokon került volna bemutatásra. Végül bizonyos, tőlük független okok miatt, mint amilyen az országos költségtakarékossági intézkedés is volt, kissé átalakult a tervük, de ettől függetlenül sikerült tíz kiállítást megrendezniük.

Tavalyi kiállítások

A tervezett és megvalósult kiállítások közé tartozik Gyulai Líviusz baróti születésű grafikusművész kiállítása – melyhez egy Berecz András által tartott tárlatvezetés is társult a Szent György Napok alkalmából –, Benczédi Ilona szobrászművész kis méretű plasztikáinak kiállítása, majd Ady József marosvásárhelyi grafikusművész tárlata, amely Bordás Beáta egyik kedvenc tavalyi együttműködése volt... „Úgy gondolom, sikerült átfogóan bemutatnunk ezt az elfeledett vagy talán mindig is kevéssé ismert életművet. Több olyan látogatója is volt a kiállításnak, aki el volt ragadtatva, hogy ilyen alkotások is születtek a 70-es években” – mondta erről az eseményről az intézményvezető.

Jándi Dávid nagybányai festőművésznek is rendeztek egy igen fontos tárlatot, melyhez számos helyről kölcsönöztek képeket, például a művész legnagyobb méretű képét is elhozták a Kolozsvári Unitárius Püspökség gyűjteményéből. Ősszel volt a Déjà vu című, biennáléként elképzelt Erdélyi Kortárs Képzőművészeti Seregszemle második kiadása, mely ugyancsak nagyon sikeres volt, év végén pedig két kortárs festőművésznek, Bodoni Zsoltnak és Herman Leventének rendeztek tárlatot, akik jól kiegészítették egymást. Mindkét kiállítás sok érdeklődőt, több iskolai csoportot is bevonzott az EMŰK-be.

Amire nem számítottak

Mindezek mellett egy olyan kiállítás is megvalósult tavaly a székhelyen, amit előre nem terveztek be: nagyon örültek, hogy el tudták hozni Marosvásárhelyről Pittner Olivér nagybányai festőművész kiállítását. Továbbá két olyan külső tárlatot is rendeztek, amelyekre nem számítottak.

A Mohy-kiállítás helyett, melyet nem sikerült megrendezni Kolozsváron, egy Kántor Lajos hagyatékából összeállított válogatást mutattak be a Bánffy-palotában a Kolozsvári Magyar Napok alkalmából. Ez is egy olyan kiállítás volt, amelyet régóta szerettek volna Kolozsváron látni, a család részéről is igény volt rá, nagyon örültek tehát, hogy meg tudott valósulni.

Ezenkívül áprilisban Temesváron rendezett egy kiállítást Bordás Beáta, melyben az EMŰK is közreműködött, így ez is besorolható a művészeti központ tavalyi programjai közé. Ez a tárlat az Aradon kiadott avantgárd folyóirat, a Periszkop körében mozgó képzőművészeket mutatta be dr. Kovács Ádám gyűjteménye alapján, melyet a Temesvár 2023 – Európa Kulturális Fővárosa programsorozat részeként a Temesvári Művészeti Múzeumban rendeztek be.

A hatkezes tárlatvezetés látogatói

Kiegészítő események

Kiállításaikhoz igyekeztek gyermekeknek és felnőtteknek szóló foglalkozásokat is szervezni, több személlyel is közreműködtek, mert sajnos még mindig nem sikerült állandó külső munkatársat találni erre a célra. Jakab Zsuzsanna pedagógust és Kolumbán Hanna vizuális művészt emelte ki Bordás Beáta a közreműködők sorából, ezenkívül egy Ferencz Balázs által tartott linómetszet-készítő műhelyről is beszámolt.

Több intézménnyel együttműködve tavaly szervezték meg először Szent György Napok alkalmával az ArtBrunch programot, mely abból állt, hogy helyi képzőművészek műtermébe látogattak el az érdeklődők kisebb csoportokban, ahol bőséges kínálmáció mellett megismerkedhettek a művésszel. Ezenkívül a SepsiBook Kortárs Irodalmi Fesztiválon is részt vett az EMŰK, ahol a Székely Nemzeti Múzeummal és a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérrel volt közös standjuk.

A tavalyi év egyik legsikeresebb kiegészítő eseményeként azt a Kishonthy Zsolt budapesti-miskolci művészettörténész által tartott előadást említette Bordás Beáta, mely a 2023. február végéig látogatható, dr. Kovács Ádám gyűjteményét bemutató kiállításuk alkalmával a Mattis Teutsch János-hamisítványokról szólt, és amely után Szücs György, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettese, Kovács Ádám műgyűjtő és Kishonthy Zsolt tartott egy nagyon jó hangulatban zajló hatkezes tárlatvezetést Sepsiszentgyörgyön. Ugyanitt a Múzeumok Éjszakája rendezvényt is megemlítette az EMŰK vezetője, melyhez tavaly szintén csatlakoztak.

Egy kortárs magyar képzőművészeti pályázatot is meghirdetett tavaly az EMŰK 9–12. osztályosoknak KOMA címmel, melynek egyetlen elvárása az volt, hogy kortárs erdélyi magyar írók, költők műveire reflektáljanak a diákok. Ez nagyon fontos lépés volt az iskolás korosztály megszólításában, és tehetséges fiatalok felfedezése mellett az volt a céljuk, hogy felhívják a figyelmet a kortárs magyar irodalomra, melyről viszonylag keveset hallhatnak a diákok a középiskolában. Több mint 150 alkotás érkezett be erre a pályázatra Zilahtól Székelyudvarhelyig, Marosvásárhelytől Csíkszeredáig, és természetesen a helyi iskolákból is sokan pályáztak.



Arculat, látogatók

Tavaly leprogramozták az EMŰK új honlapját, idén tehát az a nagy feladat várja őket, hogy feltöltsék tartalommal. Az új felületre új tartalmakat is terveznek, például szeretnének feltölteni egy általános bemutatót a gyűjteményükről képekkel, leírásokkal. Ugyanitt az EMŰK csapatát is bemutatnák, és több információt osztanának meg a kiállításaikról. A magyar nyelvű változat már elkészült, de amíg románra és angolra is lefordítják tíz év anyagát, az hosszú folyamat lesz, mert mindig a napi munka, az éppen soros kiállítás előkészítése részesül előnyben a teendőik között.

Ugyancsak régi terv már a bejáratuk egyértelmű elválasztása az adóhivataltól, színes fóliával vonnák be az ajtó környékét, hogy mindenki számára egyértelművé tegyék: nem itt kell kifizetni a bírságokat.

Az elmúlt évben is nőtt a látogatóik száma, más városokból is egyre többen látogatják őket, annak ellenére, hogy továbbra sincs olyan kollégájuk, aki konkrétan csak a közönségkapcsolattal, népszerűsítéssel foglalkozna – tette hozzá az intézményvezető. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy szélesebb körű együttműködéseik miatt erőteljesebb volt a jelenlétük az erdélyi médiában, Marosvásárhelyen is írtak róluk, sőt, a magyarországi sajtó is érdeklődött a tevékenységeik iránt.

Bordás Beáta a 2023. februári hatkezes tárlatvezetésen

Idei tervek

Az idei évre csak hét kiállítást terveznek. Részben azért szeretnék csökkenteni a tárlatok számát, hogy azoknak hosszabb kifutási idejük legyen, más városokból, de akár külföldről is eljöhessenek megnézni. A költségvetést illető bizonytalanság sem segít a tervezésben, nem szeretnének olyan helyzetbe kerülni, hogy miután megegyeztek a művészekkel, le kelljen mondaniuk egyes kiállításokat. Ugyanakkor a csapatot sem szeretné leterhelni az intézményvezető, a földszinti és harmadik emeleti kiállítótereikben szervezett kettős kiállítások ugyanis mindig megerőltető munkát jelentenek mindannyiuk számára.

A hét kiállítás közül kettő – Boros Lajos absztrakt festészeti kiállítása és Vass Tamás marosvásárhelyi grafikus tárlata – februárban már megnyílt, ezután Tóth László és Tóth-Szűcs Ilona festő házaspár munkásságáról következik egy nagy, kétszintes kiállítás, amelynek Bordás Beáta és Portik-Blénessy Ágota lesznek a kurátorai. Tóth László a kolozsvári festészeti élet egyik meghatározó alakja volt a 70-es, 80-as években, és jól ellenpontozzák az ő festményeit a felesége munkái, aki nagyon letisztult, némaságba burkolózó csend­életeket festett. Ezután újra két külön tárlat következik: Szabó András fiatal kolozsvári grafikust, valamint egy jelentős kolozsvári-dési festőművész, Incze János Dés (1909–1999) munkásságát ismerheti meg a sepsiszentgyörgyi közönség.

Októberben sor kerül a Székelyföldi Grafikai Bien­nálé idei kiadására, mely tárlat november végéig tart, decemberben pedig ugyancsak egy nagy méretű gyűjteményes kiállítással zárnák az évet, melyet abból az alkalomból rendeznek, hogy éppen tíz éve működik jelenlegi székházában az Erdélyi Művészeti Központ.

„Ezek lennének az idei kiállításaink, amelyek mellett természetesen ebben az évben is részt veszünk minden fontosabb városi rendezvényen, és keressük a lehetőségeket arra, hogy más városokban is bemutathassuk gyűjteményünket” – zárta beszámolóját Bordás Beáta, az EMŰK vezetője.