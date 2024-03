Orbán Viktor azt nyilatkozta: „Trump elnöksége alatt béke volt a Közel-Keleten és béke volt Ukrajnában is. Ma sem lenne háború, ha még mindig ő lenne az Egyesült Államok elnöke.” A kormányfő kifejtette: egyetértettek abban, hogy béke akkor lesz, ha lesznek a világnak olyan vezetői, akik békét akarnak. „Büszke vagyok arra, hogy Magyarország ezek közé az országok közé tartozik” – fogalmazott. Orbán Viktor kiemelte, abban is egyetértettek, hogy az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatokban még sok lehetőség van. „Bár a kereskedelmi forgalmunk meghaladta a 9 milliárd dollárt, itt nem akarunk megállni. Ha az elnök úr visszatér, újabb lendületet fogunk adni az amerikai–magyar kereskedelmi kapcsolatoknak” – jelentette ki. A miniszterelnök kitért arra is, hogy Amerikában gőzerővel zajlik a kampány, az amerikaiak dolga, hogy meghozzák a maguk döntését. „Jobb lenne a világnak és jobb lenne Magyarországnak is, ha Donald Trump elnök úr visszatérne” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A közös vacsora utáni koncerten Donald Trump azt mondta: „Senki sem jobb, okosabb vagy jobb vezető, mint Orbán Viktor. Fantasztikus! Mint tudják, ő Magyarország miniszterelnöke, aki remek munkát végez. Nem egy ellentmondásos figura, mert ha elmondja, hogy lesz, akkor az úgy is lesz!” – tette hozzá a volt amerikai elnök. Az is mondta: Orbán Viktor miniszterelnök „a főnök”, és ő egy nagyszerű, fantasztikus vezető Európában, sőt, az egész világon, akit nagyon tisztelnek. „Megtisztelő, hogy itt vagy közöttünk, Viktor. Nagyon megtisztelő. Köszönöm!” – fogalmazott a volt amerikai elnök.