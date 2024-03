Zene SEPSISZENTGYÖRGY. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezésében március 14-én, csütörtökön 19 órától a Tamási Áron Színházban mutatja be Sebestyén Márta, Andrejszki Judit és ifj. Szerényi Béla Az szép szabadságra… című, nemzeti ünnepünkre hangoló koncertjét. Jegyek (40 és 20 lejért) a központi jegyirodában és az eventim.ro oldalon vásárolhatók. t A Csíki és Georgius kamarazenekarok ünnepi hangversenyét március 15-én 19 órától tartják a Tamási Áron Színház nagytermében. Szólista: Lisztes Jenő (cimbalom), karnagy: Werner Gábor. Jegyek (30 és 15 lejért) a központi jegyirodában és az eventim.ro oldalon vásárolhatók.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére mutat be ünnepi előadást a Vigadó nagytermében március 14-én, csütörtökön 19 órától, valamint március 15-én, pénteken 18 órától Molnár Levente operaénekes, Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt. Rendező: Lung László Zsolt. Jegyek 50 lejes áron a Vigadó jegypénztárában kaphatóak hétfőtől csütörtökig 10 és 16 óra között, pénteken 10 és 14 óra között, valamint előadások előtt egy órával. Információk és helyfoglalás a 0730 600 279-es telefonszámon.

BARÓT. Örökségem a magyar nyelv címmel tart koncertet március 14-én, csütörtökön 19 órától a baróti művelődési házban Fábián Zoltán (Felvidék). Közreműködik a baróti Gaál Mózes Általános Iskola kórusa. A belépés ingyenes.

Zenés irodalmi műsor

André Ferenc és Vajna Ádám költők erdélyi nagyturnéja, zenés irodalmi & spoken word műsora ma 18 órakor Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében zárul. Az előadást Szabó Eszter moderálásával rövid irodalmi beszélgetés előzi meg.

Megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról

NYERGESTETŐ. Március 14-én, csütörtökön 13 órától ünnepi műsort adnak elő és koszorúznak a Bod Péter Tanítóképző és az Apor Péter Szaklíceum tanulói és tanárai. Részt vesznek a debreceni Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola diákjai és tanárai.

BODVAJ. Március 14-én, csütörtökön 13 órától megemlékezés és koszorúzás a bodvaji kohónál.

BARÓT. Március 14-én, csütörtökön 16.30 órától koszorúzás az egykori Korona Szálló kapuja melletti Kossuth-emléktáblánál és a római katolikus torony oldalán található 1848–49-es emléktáblánál. 16.45-től koszorúzás a tejgyár bejárata melletti Beke-emléktáblánál. 17 órától ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Zathureczky-temetőben.

Színház

SZÍNHÁZI MARATON. Sepsi Theatre ShowCase néven új rendezvényre várja az érdeklődőket a Tamási Áron Színház és az Andrei Mureșanu Színház: március 14–27. között, a színházi világnaphoz kapcsolódóan kínálnak ízelítőt repertoárjuk legjelentősebb darabjaiból. A sepsiszentgyörgyi román színház március 14-én, csütörtökön 19 órától Sarah Kane: Blasted című előadását játssza, rendező: Bobi Pricop. F A Tamási Áron Színház március 15-én, pénteken 19 órától a kamarateremben mutatja be Kovács Dominik – Kovács Viktor: Jégtorta című darabját, rendező: Szilvay Máté. Jegyek kaphatóak a sepsiszentgyörgyi városi szervezőirodában, az Andrei Mureşanu Színház jegypénztáránál, valamint online a biletmaster.ro és az eventim.ro honlapokon.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház márciusi előadásai a Háromszék Táncstúdióban: 16-án, szombaton 19 órától Echoes of Here, koreográfus: Ermira Goro, időtartam: 45 perc, szünet nélkül; 18-án, hétfőn 19 órától A lecke, rendező-koreográfus: Arcadie Rusu, időtartam: 60 perc, szünet nélkül.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház stúdiótermében ma 9.30 és 11 órától a Csillagpalota babaszínházi előadás látható Benkő Éva és Péter Orsolya rendezésében (egyéves kortól ajánlott). Március 14-én, csütörtökön 12 és 14 órától, illetve 16-án, szombaton 18 órától Önarckép bábbal – Pánczél Kata egyéni előadása, rendező, mentor, alkotótárs: Palocsay Kisó Kata (14 éves kortól ajánlott). Szervezett csoportoknak bejelentkezni, szabadelőadásokra jegyet foglalni a 0757 047 717-es (Péter Orsolya) vagy a 0752 540 593-as (Golicza Bernadett) telefonszámon lehet.

Tánc

SZENIORÖRÖMTÁNC. Új tevékenységgel bővül a kézdivásárhelyi Wegener Pro Sanitate Alapítvány programkínálata: az idős korosztálynak biztosítanak remek kikapcsolódási lehetőséget a Vigadó Művelődési Központ dísztermében ma és március 27-én 14 órától. Ötletgazda: Kész Ildikó, elérhetőség a 0746 103 984-es telefonon. Oktatók: Balázs Csilla és Voiculescu Kriszta.

Kiállítás

ÉLETFA. A kovásznai Kádár László Képtárban március 14-én, csütörtökön 18 órakor nyílik Csutak Levente grafikus Életfa című egyéni kiállítása. A tárlatot megnyitja Deák Ferenc Lóránd műkritikus, közreműködik Becsek-Nagy Attila (hegedű), Deák Helga (gitár) és Vajna János (gitár).

ÜNNEPI TÁRLAT. Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár-termében március 14-én, csütörtökön 18 órától Mese – Monda – Mitológia, In memoriam Benedek Elek és Móra Ferenc címmel nyílik kiállítás. Köszöntőbeszédet mond Demeter László muzeológus és Bíró Bíborka tanár, Benedek Elek ükunokája (Kisbacon). A kiállítást megnyitja Székely Géza kurátor (Kolozsvár), mesét mond Szőcs Tamás erdőfülei diák.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsora: 16.15-től Dolphin Boy (románul beszélő), 16.30-tól Kutya és macska (román feliratos), 18 órától Szegény párák (magyar feliratos), 18.15-től A szenvedély íze (román feliratos), 20.30-tól Vaskarom (román feliratos), 20.45-től A méhész (magyarul beszélő).

PETŐFI ERDÉLYBEN. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet szervezésében március 14-én, csütörtökön 17 órától vetítik a Művész moziban a „Hallgass, zúgó szél, hadd beszéljek én!” – Petőfi Erdélyben című dokumentumfilmet. A vetítést követő közönségtalálkozó meghívottja Maksay Ágnes rendező, és T. Szabó Levente szakmai konzulens, moderál: Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője. A belépés díjtalan.

Előadás

PETŐFI KÉT NEMZETI DALA címmel tart előadást Reisin­ger János magyarországi egyetemi tanár, irodalomtörténész március 15-én 18 órától a sepsiszentgyörgyi Írisz Házban.

Állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 15 és 16 óráig Papolcon a tanács épületében, illetve 16.30 és 17.30 óra között Zágonban a Mikes Kelemen Művelődési Központban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvízellátás ma 8 és 18 óra között Sepsiszentgyörgyön a Dózsa György utcában, a Bolyai János és Jövő utca közötti szakaszon, illetve a Zöld Péter utcában. S Március 14-én, csütörtökön 8 és 20 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön a Păiuș David úton az Építők úttól Kilyén bejáratáig, valamint Kilyénben, Szotyorban, Uzonban, Szent­ivánlaborfalván, Bikfalván, Lisznyóban, Kökösben.

ADÓFIZETÉS KILYÉNBEN ÉS SZOTYORBAN. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala az adófizetők tudomására hozza, hogy a helyi adókat és illetékeket ma 9.30 és 14 óra között a szotyori faluházban, valamint csütörtökön Kilyénben az iskola épületében is ki lehet fizetni. Akik egész évi épület-, terület- és/vagy jármű-adójukat április 1-ig kifizetik, 9 százalékos kedvezményben részesülnek, ha az adófizetés napján nem szerepelnek semmilyen hátralékkal a helyi adóhivatalnál.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

SZÍVBETEGEK TALÁLKOZÓJA. A sepsiszentgyörgyi Szívbetegek Egyesületének tagjai március 14-én 17 órakor találkoznak a gyermekjogvédelmi igazgatóság épületében.

ZÁRVA A KÖNYVTÁR. Érvényes kollektív munkaszerződése értelmében március 15-én, pénteken a Bod Péter Megyei Könyvtár zárva tart.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 23-as Farmacom gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 317 386). Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 520) gyógyszertár a szolgálatos.