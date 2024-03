Több kézdivásárhelyi üzletember kezdeményezésére megalakult a Kovásznai Vállalkozások Munkáltatói Szervezete. A kezdeményezés célja a vállalkozók érdekeinek általános képviselete, ugyanakkor szaktanácsadási, egyeztetési, egységes fellépési célokat is kitűztek maguk elé.

Az alakuló ülésre a kézdivásárhelyi Szabadság utcában lévő inkubátorházban került sor, ahol néhány tucatnyi érdeklődő jelent meg. Az új, politikától, hatóságoktól és szakszervezetektől is független civil szervezet alapszabályzatát Imre Csaba elnök ismertette, aki bemutatta a szervezet vezetőségét is: alelnökei Hella Zoltán és Kolbász Sándor, titkára Constantin Pătru, további alapító tagjai: Szabó Róbert, Duka Jenő és Szabó Csaba. A statútum ismertetéséből kiderült: céljuk minden téren a vállalkozások érdekeit érvényesíteni, legyen szó a hatóságokkal, vagy a szakszervezetekkel való kapcsolatról, jogi vagy gazdasági kérdésekről.

Constantin Pătru titkár részletesebben és „konyhanyelven” is kitért terveikre és elképzeléseikre, hangsúlyozva a pontos tájékozódás fontosságát. Mint elmondta, a tömörülésbe belépő vállalkozókat állandó jogi és gazdasági tanácsadással fogják segíteni, egységesen. Kifejtette: egyszerűbb és gazdaságosabb, ha egy érdekszövetség egyszerre fizeti ki egy szakember tiszteletdíját, mintsem a vállalkozók egyénenként nyúljanak a zsebükbe ugyanazért a munkáért. Távlati terv az országos föderációkhoz való csatlakozás, hiszen abban az esetben felsőbb szinteken is tudják majd hallatni hangjukat, de addig is „beérik” azzal, hogy egységesen tudnak majd kommunikálni a helyi hatóságokkal, legyen szó a kormányhivatalról, különböző igazgatóságokról vagy éppen az adóhivatalról.

Constantin Pătru a tagság napirenden tartását nevezte kiemelkedően fontosnak, így terveik között szerepel előadók, például tanácsadó cégek vagy állami kirendeltségek képviselőinek meghívása. Ugyanakkor szintén távlatilag nem tartja kizártnak, hogy a vállalkozás tagjai egyfajta önsegélyző pénztárt hozzanak létre, amelytől a tagság kedvezményesen vehetne fel hitelt, de szükség esetén akár a tömörülésen kívülieknek is nyújthatnának anyagi segítséget. A tagság szakszerű és pontos tájékoztatása érdekében pedig, szakemberek segítségével figyelemmel fogják követni a helyi elektronikus közbeszerzési kiírásokat, hiszen ha van, aki a munkát helyben elvégezze, akkor a pénz is helyben marad – hangsúlyozta.