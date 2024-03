Anyai nagyapám világtalan, Szibériát megjárt, megedzett ember volt. Ragaszkodott ehhez az ünnephez.

Március 15-én a kilenc gyermeke kötelező módon, családostul haza kellett hogy menjen. Nagy asztalt teríttetett, a leányok megfőzték az ünnepi ebédet vagy vacsorát, mert volt, amikor a munka nem engedte otthon maradni. Nekünk, gyermekeknek is az asztal mellett kellett ülnünk. Nagyapám régmúlt emlékekről, hősökről mesélt, s ezt muszáj volt meghallgatni. Azt mondta, a hősöket nem szabad elfelejteni. Ebéd előtt imádkozott. Világtalan szeméből könnyek folytak le az arcán. Ő beszélt először a Nyergestetőről, megjósolta, hogy zarándokhely lesz, ha eljön az ideje. Mert eljön, mondta, az embereknek joguk van tudni az igazságot. Beszélt a vértanúkról, azokról, akik értünk haltak meg.

Ebéd után bevezettette magát a középső házba, s mint mindig, kinyittatta a nagy ládát. Ott volt nagy becsben két magyar zászló. Emlékszem, úgy vette a kezébe, mint egy drága ereklyét. Megcsókolta, s körbeadta, hogy mindenki csókolja meg, majd azután visszatette a helyére. Ezt tette, amíg élt.

Megtanított, mit jelent székelynek lenni, hogy származásunkat sohasem szabad megtagadni vagy elárulni. Megtanította, hogy a székely ember szava szent, s a kimondott szó kötelez. Azt is elmondta: a székely makacs, nyakas, nem adja könnyen az igazát. Szereti a hazáját, azt a földet, ahol született. Elmondta: legyünk büszkék, hogy messze az anyaországtól itt vagyunk a végeken, és itt is maradunk. Elmondta a Talpra, magyart, s mi, gyermekek a Gábor Áron rézágyúját énekeltük. De milyen hévvel! – azt hallani kellett volna. Verseket is kellett mondanunk a magyar szabadságról.

Ott ült az asztalfőn a világtalan ember, s csendben hallgatott minket. Ott ült sokáig, s a semmibe nézett. Tudta, népes családjának békére van szüksége, csak ezért imádkozott.

Most szabadon ünneplünk. Azóta minden évben elmegyek a Nyergestetőre, amely – ahogy nagyapám jósolta – zarándokhellyé változott.

Drága nagytata, milyen kár, hogy nem láthatod. Nagy álmod valóra vált.

Szépek a mostani ünnepek is, de azoknak a régieknek volt egy misztikuma, egy varázsa. Mintha ama zászló is szebb lett volna. Tudom, az emlékek megszépítik a múltat, de ez így van jól.

Boldog vagyok, hogy átéltem, ott ülhettem a nagytata asztalánál. Lehet, ott ivódott ilyen mélyen belém szülőföldem szeretete.

Demes Aranka