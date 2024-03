Lesznek-e új forradalmárok?

A Teinbe – egy napra Pilvaxba – lépve sűrű gyerektömeg fogad. Néznek jobbra, néznek balra, nem találják a helyüket. Túl nagy a nyüzsgés, túl felnőttes a nyüzsgés. Érzi ezt tanítónőjük is, hát vezényeli is mindjárt kifelé a gyerekhadat: ez nem nektek való, gyerekek, mondja mintegy mentegetőzésként. Ő maradna, de kéttucatnyi lélekért felelős. Lelkiismeret és mesterség csap össze benne, rövid tusa után utóbbi kerül ki győztesen.

Egy nap Pilvax. Az a nap, amitől a Pilvax örökkön emlékezetes marad a magyar történelemben. Különben csak egy kávéház. Amilyen számos másik akkor épp Pesten. Vagy Budán. Mert akkor még külön városok voltak. Még huszonöt esztendőnek kell eltelnie, hogy egy néven emlegetve fővárosunk legyen. Mai napig is. Határoktól elválasztva – és megérhettük azt is, hogy határoktól függetlenül.

Pilvax tehát. Ahol a forradalom. Néhány forrófejű. Hallottak a két nap előtti bécsi történésekről. Akkor, bár teveháton járt a hír, mégis hamar odaért. Az akkor még kétnevű fővárosba. Mert közigazgatásilag ugyan külön léteztek, mégis egyek voltak. Szellemiségben, tettrekészségben. Csak a véletlen hozta úgy, hogy a Pilvax Pesten legyen, s a kor értelmiségi ifjúi épp ott üssenek tanyát. (Ebben állítólag a kedvezményes hitel is szerepet játszott.) Nohát, próbáljuk meg mi is, gondolták magukban a forrófejű ifjak a két nap előtti bécsi hírekre reagálva. Nem igaz. A Bécsből jött híradás nem kanóca volt a bombának, de maga a bomba. A kanóc már régóta égett. Évtizedek óta. Valójában Mária Terézia gyújtotta meg, csak akkor még nem társítottak hozzá bombát is. Ahhoz még izzania kellett a parázsnak. Tűz alatt. És az hosszú folyamat. Ekkorra érett be. Ekkorra jutottak szóhoz a forrófejű ifjak is. A véletlen szerencsés összjátéka? Sors, aminek be kellett teljesülnie? Ma már csak történelem. Dicső. Pirossal jelzett dátum a kalendáriumban. Jogosan.

A gyerekek hátat fordítanak, nem egyszerre, az elől levők hamarabb reagálják le a tanítónői utasítást, a hátul levők – hangzavar, miegymás – később. Tolakodás lesz hirtelen, gyermeki hangon továbbadott utasítások, ők még fegyelmezettek, hallgatnak a parancsszóra. Nem szabadna. Ez a Pilvax. Egy napra. És bár nem tudják, mit is jelent az idegen szó – majd, pár év múlva ők is szent helyként emlegetik –, szófogadóan megfordulnak. Nem egyszerre, az elől levők hamarabb, a hátul levők csak később, példájukat követve. Tülekednek, gyermeki ártatlanságukban bocsánatot sem kérnek az útjukba kerülő felnőttől, amiért lábát tapossák. A tanítónő igen. És rászól a gyerekekre is. Azok azonban dacosan hátrálnak kifelé. Ha ez a felnőttek világa – otthonról tudják –, nincs itt keresnivalójuk.

Nem igaz.

Ott lett volna a helyük a Teinben. Egy napra Pilvaxban. Lássák, érezzék, mi az: forradalom. Talán nem fogták volna fel, talán racionálisan nem tudták volna feldolgozni a lázadás lényegét, de – érezniük kellett volna. És a gyermek érzékeny lény, szülei alkalmi összeszólalkozásában is ösztönösen megérzi, kinek pártjára kell állnia. Hát itt, most, életre szóló leckét kaphattak volna. Ami, igaz, legtöbbjükről lepereg tíz másodpercen belül, arról az egy-kettőről azonban, akiben nyomot hagy, azokból – nos, azokból akár még forradalmárok is válhatnának.

Évszázadonként egy forradalom jut egy nemzetnek, tartja a történelemtanítás. Annak élére vezéregyéniség kell, és a széchenyik, kossuthok nem egyik napról a másikra válnak azokká, amikké a történelem pillanatnyi szeszélye kiszemelte őket. Pilvaxokban érlelődtek, nem fizikai, de szellemi kávéházakban. Belső tűztől szítva, kifelé sugározva.

Egyetlen percbe sűrítve ebből kaphattak volna ízelítőt a gyerekek. A Teinben. Egy napra Pilvaxban.

De hát az a felnőttek világa. Hátra arc, gyerekek!