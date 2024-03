A háromszéki és a bukaresti csapat legutóbb egy hónapja találkozott egymással, a Deme László Műjégpályán a jobb játékerőt képviselő narancs-kék mezesek 6–1 és 13–3 arányban diadalmaskodtak. Az Ágyúsok 9 győzelemmel és 17 vereséggel hatodik helyen állnak a táblázatban, míg a Sportul Studențesc mindegyik mérkőzését elvesztette, ezáltal Marian Ghiță együttese 57 lőtt és 344 kapott góllal nyeretlenül sereghajtó. A háromszéki gárda az eddigi huszonhat mérkőzésén 73-szor volt eredményes, az ellenfelek pedig 96-szor találtak a hálóba.

„Szeretnénk két önbizalomnövelő győzelemmel zárni az idényt. A legutóbbi mérkőzésen remekül játszottunk, egyértelmű győzelmet arattunk a Galaci CSM ellen, azt a teljesítményt ezen a hétvégén is folytatnánk. A játékosok rendkívül összeszedettek voltak, mindenki odatette magát, a támadás és a védekezés is remekül működött. Ma és szombaton az élményhoki, a szórakozás és a szép játék lesz a főszerepben, fontosnak tartjuk, hogy a nézőket is kiszolgáljuk látványos gólokkal. Némi túlzással a Sportul Studențesc elleni mérkőzések megfelelnek két nyílt edzésnek. A találkozók után aztán pár napot még együtt edzünk, majd jöhet a jól megérdemelt tavaszi pihenő. Ezt követően kiértékeljük az idényt, majd elkezdjük a következő szezon megtervezését” – mondta Miklós Ervin, a Háromszéki Ágyúsok elnöke. (miska)