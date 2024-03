Mindkét vezetőedző alaposan felforgatott kezdő tizenegyet küldött pályára, a csíkszeredai és a sepsiszentgyörgyi csapatnál is több olyan labdarúgó játszott, akik korábban a bajnoki mérkőzéseken kevesebb lehetőséget kaptak. Az első fél­időben kijött a két együttes közötti osztálykülönbség, ugyanis a háromszéki gárda akarata érvényesült, ráadásul Varga Roland két remek megmozdulása gólt is eredményezett. A tapasztalt jobbszélső előbb a 29. percben kilőtte a kapu bal oldalát, aztán a 45. percben a védők mögül kiugorva Karácsony Márk mellett a hálóba gurított, így a Sepsi OSK a szünetben kettővel vezetett. A második felvonásban Ilyés Róbert cserékkel próbálta felrázni a piros-fekete mezesek támadójátékát, ezáltal kiegyenlítődött a játék, a hajrában pedig a szépítés is összejött. A 88. percben egy szögletet követően Kelemen Dávid a hosszú sarokba továbbított, egyúttal beállítva a végeredményt (1–2).

A háromszéki együttes pénteken 20.30-tól a SuperLiga rájátszásának második fordulójában a Kolozsvári CFR ellen játszik a Sepsi OSK Arénában, míg az FK Csíkszereda április 1-jén, hétfőn 17.30-tól a másodosztályú bajnokság felsőházi rájátszásának nyitókörében az éllovas Sellenberk csapatát fogadja. (miska)