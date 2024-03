Többé-kevésbé remek hétvégéjük volt a megyeszékhelyi Sepsi ISK birkózószakosztálya versenyzőinek, akik péntektől vasárnapig a Resicabányán megtartott sportiskolás országos bajnokságon vendégeskedtek. Sportolóink nyolc éremért harcolhattak, ám végül csak hármat – két ezüstöt és egy bronzot – gyűjtöttek be az U17-es korosztályos viadalon.

A megyeszékhelyi Sepsi ISK nyolc birkózójának részvételével tartották meg az elmúlt hétvégén az ifjúsági II-es (U17) korcsoportnak meghirdetett sportiskolás országos bajnokságot, amelynek Resicabánya adott otthont. A Hatos Péter, Kertész Dávid és Kertész Mátyás edzők által felkészített sepsiszentgyörgyiek végig remek teljesítményt nyújtva jutottak be a különböző kategóriák döntőibe, ahol sajnos mindig becsúszott egy apró hiba, így a lehetséges nyolc éremből csak hármat, két ezüstöt és egy bronzot tudtak begyűjteni. A 60 kilogrammos súlycsoportban érdekelt Ilyés Szabolcs és a 110 kilogrammosok között szőnyegre lépő Ilyés Norbert elvesztették fináléjukat, és emiatt be kellett érjék a második hellyel, míg Váncsa Andrea (53 kg) bronzmeccset vívott és győzelmének köszönhetően a dobogó legalacsonyabb fokára állhatott fel. Elvesztette a harmadik helyért kiírt bronzmeccsét Baga Zsolt (51 kg), Sándor Tímea (49 kg) és Román Kincső (73 kg) a negyedik, Molnár Krisztina (57 kg) és Sándor Tamás (65 kg) pedig az ötödik pozícióban fejezték be a resicai megmérettetést. (t)