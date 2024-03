Újabb egy hónapos kényszerpihenő után a 11., az odavágók utolsó fordulójával folytatódott a sepsiszentgyörgyi öregfiú minifoci-bajnokság, a címvédő és listavezető Capitaly pedig góldús meccsen, két találattal bizonyult jobbnak a Trio Bodoknál. A Puskás ‘87 és Dorco is hozta a kötelező győzelmet, előbbi a többszörös bajnokot, a Mikósokk együttesét verte, utóbbi pedig tizenkettőt vágott a második helyezett S&Z-nek, és most már csak egy pont különbség van a két csapat között. Az Új Fiúk a Milan, míg a Málnás a Skála ellen gyűjtötte be a diadalt és a 3 pontot.

Az eredmények: Mikósokk–Puskás ‘87 3–8, Dorco–S&Z 12–4, Új Fiúk–Milan 7–1, Capitaly–Trio Bodok 8–6, Skála–Málnás 2–7, a Szemerja állt.

Az állás: 1. Capitaly 30 pont, 2. S&Z 24 p., 3. Dorco 23 p., 4. Puskás ‘87 20 p., 5. Málnás 17 p., 6. Trio Bodok 12 p., 7. Mikósokk 10 p., 8. Új Fiúk (39–53) 7 p., 9. Milan (22–67) 7 p., 10. Skála 6 p., 11. Szemerja 3 pont.

A 12. forduló mérkőzései (ma, Szabó Kati Sportcsarnok): Capitaly–Málnás (17 óra), Új Fiúk–Trio Bodok (18 óra), Mikósokk–Milan (19 óra), Dorco–Puskás ‘87 (20 óra), Szemerja–S&Z (21 óra), a Skála szabadnapos. (t)