A rajtnál jelentős változás nem történt az élmezőnyben, Verstappen simán az élen maradt, de a második körben megelőzte őt Sainz. Egy perccel később kiderült az is, hogy a holland címvédő versenyautójának jobb hátsó fékjével probléma van, ennek következményeként Verstappen kiállt a negyedik körben. Ezzel hosszú sorozat szakadt meg, a 26 éves versenyző ugyanis a 2022-es melbourne-i viadal óta egymás után 43 futamon végzett pontszerző helyen megszakítás nélkül. A legutóbbi kilenc F1-es nagydíjat ráadásul kivétel nélkül Verstappen nyerte, így két győzelemre volt saját rekordjának megdöntésétől, de most ez a széria is megszakadt.

A címvédő kiállása után a két Ferrari és a két McLaren kezdett csatába a futamgyőzelemért, ám közben a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton a Mercedes motorhibája miatt feladta a küzdelmet. Féltávnál a McLaren helycserével próbálkozott beérni a második helyen autózó Leclerc-t, így a helyi szurkolók kedvence, Oscar Piastri átadta a harmadik pozíciót Norrisnak. A véghajrában az élmezőnyben nem változott a sorrend, ám közvetlenül a leintés előtt George Russell balesete borzolta a kedélyeket, a brit versenyző nem sérült meg, a Mercedes viszont így egyetlen pontot sem szerzett Ausztráliában.

A vb két hét múlva Szuzukában, a Japán Nagydíjjal folytatódik.