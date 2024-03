Összeállt a május 23–26. között a megyeszékhelyi Sepsi Arénában tartandó 3. SepsiBook programkínálata – jelentették be a szervezők pénteken. Negyven kiadó kínálja könyveit, a fesztiválon lesznek pódiumbeszélgetések, könyvbemutatók, koncertek, műhelygyakorlatok, és nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekprogramokra is. Itt lesz többek között Nádas Péter, Tompa Andrea, Grecsó Krisztián, a nyolcvanéves Király László és még sok ismert kortárs író.

A Bod Péter Megyei Könyvtárban tartott sajtótájékoztatón Szonda Szabolcs könyvtárigazgató, a SepsiBook programigazgatója jelezte, van az a mondás, hogy harmadik az isten igaza, de reméli, ez a könyvfesztivál csak harmadik lesz egy hosszú sorban. Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere büszkén jelentette ki, a sepsiszentgyörgyiek, háromszékiek érdeklődve fogadták a SepsiBookot, az eddigiek igazolták, bármennyire is színes az itteni kulturális paletta, igény van olyan könyvrendezvényre, amelynek középpontjában az irodalom áll. Ennek elismertségét jelzi az is, hogy a megyei és a sepsiszentgyörgyi önkormányzaton kívül az Országos Kulturális Alap is támogatja a könyvvásárt.

Szonda Szabolcs bejelentette, a rendezvény díszvendége Nádas Péter irodalmi Nobel-díjra jelölt író és Gabriela Adameșteanu, európai fesztiválok meghívottja, akik jelen lesznek a megnyitón is. Külön pódiumbeszélgetés is lesz velük, Nádas Péterrel a portrébeszélgetést írótársa, Tompa Andrea vezeti. Utóbbinak bemutatják Sokszor nem haluk meg című regényét. Grecsó Krisztián Beck Zoltánnal, a 30Y együttes frontemberével közös zenés műsorban lép fel. A nyolcvanéves Király Lászlóval mélyinterjú-kötete kapcsán Lövétei Lázár László beszélget.

Itt lesz Karády Anna, akinek történelmi regényei nagyon népszerűek a könyvtár olvasói számára, Romsics Ignác történész, akinek önéletrajzi munkáját mutatják be, Balázs Géza nyelvművelő, Markó Béla legfrissebb költeményeivel, Demény Péter esszékötetével, a székelyudvarhelyi Nagy­álmos Ildikó, akinek frissen megjelent verskötetét a sepsiszentgyörgyi Karda Zenkő illusztrálta. Zsidó Ferenc, a Székelyföld folyóirat főszerkesztője legújabb regényével jelentkezik. A fiatal erdélyi költők közül itt lesz Sánta Miriám, Sárkány Tímea és Nagy Zalán. Igyekeznek visszahozni a slam poetry műfajt, meghívottaik André Ferenc és Horváth Benji, valamint Kemény Zsófi Magyarországról.

Szonda Szabolcs kiemelte, könyv­újdonságokra, népszerű szerzőkre is figyelnek, cseppekből próbálják „összerakni a tengert”, hogy minél átfogóbb, műfajilag sokszínűbb legyen a rendezvény. Kínálatukkal arra törekednek, hogy mindenki találjon olyan élményt, ami magával ragadja. A megyei könyvtár idén ötvenéves, a jubileum kapcsán félnapos szakmai műhelyt szerveznek az olvasás mérhető hasznáról.

Hollanda Andrea, a könyvtár olvasószolgálatának vezetője, a gyerek- és ifjúsági programok felelőse elmondta: idén még gazdagabb kínálattal jelentkeznek. Dániel András és a kuflibirodalom bizonyára sok kisgyerekes család számára ismerős, a szerző humoros szövegei a felnőttek számára is élvezetesek. A nyúlformájú kutya című kötete a kamaszokhoz is szól, identitáskeresésük kérdéskörét feszegeti. Jelen lesz a Babaróka-sorozatáról ismert Kiss Judit Ágnes is. Szőcs Imre, a könyvtár munkatársa a Cimborában megjelent írásait A tűzember címmel adták ki, abból választottak egy történetet, amely témája lesz az irodalmi csapatvetélkedőnek. A könyvvásáron adják át a Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a könyvtár első osztályosoknak szánt közös ajándéka, a Könyvkelengye egy részét. Összesen 460 magyar és 130 román elsős van a városban.

Gombos Zoltán, a SepsiBook fesztiválkoordinátora elmondta, az a céljuk, hogy élmény legyen a könyv­ünnep. Idén is belakják a teret, megmarad a Porond, a Körönd, a JátSZÓtér, a Grund, bővítik az irodalmi kávézót. A könyvvásárra több akcióval igyekeznek felhívni a figyelmet, már meghirdették a BookFace – KönyvArc című játékot a fesztivál közösségi oldalán, áprilisban kvízjátékot hirdetnek, a moziban vetítenek a rendezvényre hangoló filmet. És meglesz a közösségi futás is a főtérről az arénáig.