Hozzátette, a héten is tárgyalni szeretett volna az igazgatóval, de mint kiderült, Kínába utazott anélkül, hogy tájékoztatta volna erről a minisztériumot. Mint ismert, szerdán a Román Posta alkalmazottjai országszerte kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak. A szakszervezeti vezetők kilátásba helyezték, hogy március 29-én általános sztrájkba lépnek a postai dolgozók, miután nem sikerült kiegyezni a vezetőséggel az új kollektív munkaszerződésről. (Agerpres)

ÚJ ADÓ MIATT NŐNEK A GÁZSZÁMLÁK. Új adó kerül bevezetésre Romániában 2027-ben: a szénadót a háztartási gázfogyasztókkal fogják megfizettetni, miután az Európai Unió arra kötelezi a szolgáltatókat, hogy építsék be azt a számlákba. A szénadót az Európai Bizottság ETS II irányelve szabályozza. A szén-dioxid-kibocsátás visszaszorítását célzó adót a földgáz, a benzin, a gáz­olaj és a cseppfolyósított földgáz után kell fizetni. A háztartási gázfogyasztók jelenleg mentesítve vannak a fizetése alól, ez azonban 2027-ben véget ér. Florentina Manea, a Carbon&Energy Management tanácsadó cég vezérigazgatójának a számításai szerint, ha most vezetnék be, az új adó értéke 6 bani/kWh lenne. Mivel a földgáz hatósági ára 31 bani/kWh, a szénadó közel 20 százalékkal dobná meg a gázszámlákat.

MEGÜTÖTT EGY ÚJSÁGÍRÓT. Fizikai bántalmazás miatt büntetőeljárás indult Dan Ilie Morega volt Gorj megyei prefektus ellen, miután megütött egy újságírónőt. A Gorj megyei rendőrség szerint a Târgu Jiu-i rendőröket pénteken kora délután riasztotta egy 34 éves nő, hogy munkavégzés közben fizikailag bántalmazta egy 78 éves férfi. A helyszínre rendőrök és csendőrök is kiszálltak, a férfi ellen vizsgálat indult ütlegelés bűntette miatt. Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) az ügy sürgős kivizsgálására szólította fel a rendőrséget. A CNA szerint az újságírót, aki a Digi 24 hírtelevízió munkatársa, verbálisan és fizikailag is bántalmazta a volt prefektus, aki sajtótájékoztatóra hívta irodájába a sajtó képviselőit. A fővárosi első kerületi bíróság szombati döntése nyomán a volt Gorj megyei prefektus házi őrizetbe került, elektronikus nyomkövetőt kell viselnie. (Digi 24)