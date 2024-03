Magyar összefogás Háromszéken

Az országos megállapodás után Háromszéken is kezet ráztak a három magyar párt képviselői, és együttműködést ígérnek a júniusi európai parlamenti választásokon. Ezt Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki területi szervezetének elnöke, Kolcza István, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) háromszéki elnöke és Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Erő (MPE) megbízott elnöke jelentette be tegnap közös sajtótájékoztatón.

Nemzeti ügyekben összefogás – ezt jelölte meg mottóként Tamás Sándor, aki felidézte, hogy itt, Háromszéken ez eddig is így történt fontos nemzeti ügyekben. Ez nemcsak erkölcsi kötelességük, hanem lelki, becsületbeli ügyük is – mondotta. „Ez az összefogás szükséges, de nem elégséges a győzelemhez, minden felmérés jelentős, kétharmados román részvételt jelez, így a magyaroknak is legalább akkora arányban el kell menniük, hogy képviselőink bejuthassanak az EP-be” – hangsúlyozta az RMDSZ háromszéki elnöke. „Az AUR-t és a magyar közönyt kell legyőznünk. Dan Tanasă biztosan ott lesz az Európai Parlamentben, és ha az erdélyi magyarság képviselője nem jut be, és az AUR képzeli el a jövőnket, az a biztos vesztünket jelenti” – fejtette ki Tamás Sándor, kiemelve: most az összefogás ideje van, az a tét, hogy legyen erőnk és hangunk Romániában és Brüsszelben. „Aki június 9-én az RMDSZ-re szavaz, az a magyar összefogásra szavaz” – mondotta.

A Magyar Polgári Erőt képviselő Kulcsár-Terza József is úgy vélte, félre kell tenni a nézetkülönbségeket, és együtt kell működniük a sikeres EP-választási szereplés érdekében, mert egyetlen román párt sem fogja a mi ügyeinket képviselni.

Kolcza István elmondta, az országos megállapodásnak köszönhetően jelöltjük, Szilágyi Zsolt megkapta a közös EP-lista negyedik helyét, céljuk, hogy bejuttassák őt a brüsszeli parlamentbe. Ezt nem tartják lehetetlennek, és azt sem, hogy az őszi választásokon, szintén közös listán, legalább három-négy képviselőt juttassanak a román parla­mentbe.

A júniusi önkormányzati választásokon a három szervezet külön indul ott, ahol nem veszélyezteti a verseny a magyar jelölt megválasztását. A megállapodás értelmében már biztos nem lesz EMSZ-es vagy MPE-s jelölt Zágonban, Kovásznán, Kökösben,

A választásokon való induláshoz szükséges aláírásokat április 3-áig kell összegyűjteniük, ezt meg is kezdték: az EP-lista támogatására Háromszék 30 500 kézjegy összesítését vállalta, és az ígéret szerint erejéhez mérten a két kisebb párt is hozzájárul a sikerhez.