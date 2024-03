Fellépnek a kéregetők ellen

Hadnagy István elmondta, a kéregetők zöme kiskorú, akiket minden bizonnyal felnőttek, szüleik küldenek koldulni, s ha az emberek élelmiszert adnak nekik, azt rendszerint visszautasítják. „Sajnos az emberektől begyűjtött pénz italra megy, és nem arra, hogy a gyereknek jobb legyen a helyzete. Nehéz dolog elfogadni, hogy a legokosabb, amit tehetünk, hogy nem adunk pénzt a koldulóknak” – mutatott rá a rendőrségi vezető. Megjegyezte, bár a hasonló helyzetben lévő gyermekek néha a város elhelyező központjába kerülnek, a szülők előbb-utóbb jelentkeznek értük, így valószínű, hogy ismét kéregetni küldik őket.

A tavasz beköszöntével ugyanakkor egyre gyakrabban kínálnak eladásra medvehagymát, friss csalánt a hetei és előpataki lakosok, az engedély nélküli árusítás azonban továbbra is tilos – mutatott rá közleményében a helyi rendőrség. Gond az is, hogy az árusokkal sokszor koldusok is érkeznek, de az értékesítés ilyen formájához kapcsolódóan esetenként rendbontást, szemetelést is tapasztalnak a megyeszékhelyiek. A helyi rendőrség arra kéri a lakosságot, a koldulással kapcsolatos vagy egyéb problémákat jelezzék a 0800 800 767-es zöldszámon vagy WhatsAppon a 0739 886 992-es telefonszámon.