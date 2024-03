Gyümölcsfacsemetéket adományoztak

Az Egy gyümölcsfa a jövő nemzedéknek című programot 12 éve indította útjára a HKA, a cél az őshonos gyümölcsfa­fajták újbóli elterjesztése volt. Eredetileg 40 000 csemete beszerzését és kiosztását tűzte célul az alapítvány, jelenleg azonban már 45 300 példánynál tartanak, a kezdeményezésnek ugyanis akkora sikere volt, hogy tavaly nem is tudtak pontot tenni a végére, ahogy tervezték, hanem még egy évvel meghosszabbították a programot – közölte Fleckhammer Ottó. Az alapítvány elnöke elmondta: a megye minden térségében, ötvennél több településen osztottak szét gyümölcsfákat, amelyek bevizsgált kertészetekből, Felvincről és Nyikómalomfáról származnak. A többféle alma-, szilva-, körte-, cseresznye- és más facsemeték mintegy 80 százaléka őshonos, 20 százalékuk pedig modern, ellenálló, Közép-Európában jól bevált fajta; ezekre is van igény, részben a klímaváltozás miatt. Tavaly 6700 csemete talált gazdára, idén 3300-at szereztek be, amiből Vargyasra, Gelencére, Kovásznára, Kökösbe és Dobollóra is jutott, sőt, kivételes módon (mert Háromszéken kívül nem futtatták a programot) a megyehatáron túlra, a Brassó megyei Bodzavámra és a Hargita megyei Homoródalmásra is vittek egy-egy szállítmányt.