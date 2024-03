A nyári Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott kedden 2–0-ra legyőzte a koszovói csapatot a Puskás Arénában rendezett felkészülési mérkőzésen. A csereként beálló Mocsi Attila személyében újoncot is avatott Marco Rossi, aki 61. mérkőzésével immár harmadik a szövetségi kapitányok rangsorában. A nemzeti együttes legközelebb június 4-én, Írország vendégeként lép pályára az Aviva Stadionban.

A magyarok jól kezdték a mérkőzést, azonban a kulcspasszok nem sikerültek a támadó harmadban, így nagyobb helyzet nem alakult ki a koszovói kapu előtt. Tíz perc elteltével felbátorodtak a vendégek, Edon Zhegrova játszotta tisztára magát, majd alig tévesztette el a jobb felső sarkot. Többnyire mezőnyben zajlott a játék, a nemzeti együttes ebben az összeállításban támadásban mindenképpen, de helyenként védekezésben is összeszokatlannak tűnt. Szoboszlai Dominik kifejezetten sokat ment hátra labdáért, viszont így sem sikerült rendszeresen a rivális büntetőterületéig eljutni. A hatékonyság hiányát az jelezte a legjobban, hogy a szünetig egyetlen kaput eltaláló kísérlete sem volt Marco Rossi tanítványainak.

A magyar szakvezető a félidőben hármas cserével próbálta frissíteni a csapatát, amely jobban is kezdte a második játékrészt, Bolla Bendegúz lövését a koszovói kapus a keresztléc alól tolta ki. A jobb játéknak hamar meglett az eredménye, mivel az 58. percben egy megpattanó lövéssel Szoboszlai Törökország után Koszovó ellen is betalált, ezt követően pedig a közönség kórusban skandálta a csapatkapitány nevét. A második félidőben a koszovói gárda már semmiféle veszélyt nem jelentett Dibusz Dénes kapujára, támadásban is hatékonyabbá vált a magyar együttes, amely a 86. percben Nagy Zsolt találatával végleg eldöntötte az összecsapást, és így két, kapott gól nélküli győzelemmel kezdte az esztendőt.