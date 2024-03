A testület ülése előtt Alin Nica azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy határozott szándéka versenybe szállni egy újabb mandátumért. Nyomatékosította azt is, hogy a PNL Temes megyei szervezetének elnökeként nem támogatja, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) Temes megyei parlamenti képviselője, Alfred Simonis legyen a PNL–PSD szövetség közös jelöltje a megyei tanácselnöki tisztségre. Azzal érvelt, hogy a PNL-nek több mint kétszer annyi képviselője van a Temes megyei tanácsban, mint a PSD-nek, és a megyei tanácselnöki tisztség is az övé. A temesvári városi tanácsban pedig a PNL-nek háromszor annyi helyi tanácsosa van, mint a PSD-nek. Az újságírók azon felvetésére, hogy a párt központi vezetősége lemondását kérheti emiatt a PNL Temes megyei szervezetének éléről, Nica így reagált: „Inkább levágom a kezem, minthogy a Temes megyei szervezet elnökeként aláírjam Simonis úr jelöltetését”.

Leváltását követően, a PNL Országos Politikai Bürójának kedd esti üléséről való távozásakor Alin Nica azt nyilatkozta, Temes megyét és a temesváriakat „eladták, mint a piacon”, a PNL engedett a PSD előre hozott választásokkal kapcsolatos „zsarolásának” és „átengedte” Temes megyét és a megyeszékhelyet a PSD-nek. Nica azt is közölte, továbbra is szándékában áll jelöltetni magát a megyeitanács-elnöki tisztségre. Nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy függetlenként induljon, de „más opciókat” is megvizsgál, többek között azt is, hogy az Egyesült Jobboldal Szövetség jelöltje legyen.

A Központi Választási Iroda (BEC) kedden jóváhagyta a PSD–PNL választási szövetség megalakításáról szóló protokollumot. Ugyanakkor a Gheorghe Funar vezette Mi Romániánk Párt (P.R.N.) és a Cătălin-Ioan Berenghi által vezetett Autonóm Dákság Konzervatív Pártja (P.DAC) összefogásával létrejött választási szövetség megalapításáról szóló megállapodást is jóváhagyta a BEC.