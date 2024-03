Százával születtek írott tojások

Tizenkét napig tartó tojásíró maratont szervezett Sepsiszentgyörgyön a Guzsalyas Alapítvány, és van is jövés-menés a Míves Házban: a múlt hétfőn megnyitott emeleti műhelyben naponta több osztálynyi diák fordult meg, ezen a héten pedig megduplázódott a létszám, ezért a lenti termet is a tojásíróknak rendezték be.

Mindegyik asztalon kis rezsóban melegedik a viasz, mintát pedig a mindenfelé kitűzött rajzokból lehet választani, de fejből is rajzolhat, aki akar. A Guzsalyas Alapítvány alapítója, Benkő Éva elmondta: kétórás turnusokban fogadták az érkezőket, akik kifújt és főtt tojásokat is hoztak magukkal. Elsősorban gyimesi és árapataki mintákat ajánlanak, sokat használják Kakas Zoltán néprajzkutató Háromszéki írott tojások című könyvét; többszínű tojásokat is festenek, és a minták jelentését is elmondják: a kígyófejes nagy szerelmet jelent, az életutas a gyökerekhez való visszatalálást, a lapis férfiasságot, bátorságot, a kezes védelmet, a patakos szerencsét és így tovább. A kesicéket az alapítvány készíti és adja a betérők kezébe. Mikor már esik le a fejük, a Folker zenekar élénkíti a hangulatot, és a muzsikaszó mellett énekelni is szoktak. A nagypénteki tojásírás 29-én reggel 10-kor rajtol, és szombat hajnali 3 óráig tart.

Közös tojásírást az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) sepsiszentgyörgyi fiókszervezete és a Sapientia Egyetem sepsiszentgyörgyi kara is szervezett a héten az egyesületi tagoknak, egyetemi hallgatóknak és oktatóknak, akik ki is állítják a megírt tojásokat. A háromnapos, tegnap zárult tojásíró kalákát ugyanis egy kettős évforduló alkalmából tartották meg: 10 éve jött létre az EME sepsiszentgyörgyi fiókja, és 25 éve jelent meg az EME Kiadónál Antalné Tankó Mária Gyimesi írott tojások című könyve. A kötet 216 írott tojásmintát tartalmaz, ezeket írták-festették meg; az érdeklődők ma 10–14 óra között a Sapientia-egyetem Csíki utcai székhelyén tekinthetik meg a belőlük készült kiállítást, nagypéntektől jövő keddig pedig a sepsiszentgyörgyi Vár­templom új imatermében.