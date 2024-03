Hétvégi szórakozásunk: a vásárlás

Előző írásunk

Tizenkét napig tartó tojásíró maratont szervezett Sepsiszentgyörgyön a Guzsalyas Alapítvány, és van is jövés-menés a Míves Házban: a múlt hétfőn megnyitott emeleti műhelyben naponta több osztálynyi diák fordult meg, ezen a héten pedig megduplázódott a létszám, ezért a lenti termet is a tojásíróknak rendezték be.