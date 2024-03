A Sepsi-SIC a Korondi Junior (8–2) és a Gyergyószentmiklósi Inter (3–1) legyőzésével jutott be a teremlabdarúgó Román Kupa elődöntőjébe, ahol a címvédő Dévai VSK csapatával találkozik. A Hunyad megyeiek a Futsal Ceahlăul Piatra Neamț (9–4) és a Galaci United (6–3) búcsúztatásával kerültek a sorozat legjobb négy alakulata közé. Mindkét csapat győzelemmel hangolt a Final Fourra: az alsóházi rájátszásban érdekelt zöld-fehérek megnyerték legutóbbi két meccsüket, míg a bajnoki aranyért küzdő dévaiak a Temesvári CFR, az FK Székelyudvarhely és a Galaci United elleni sikerrel melegítettek a háromszékiek elleni keddi párharcra. Ebben a szezonban a Sepsi-SIC és a Dévai VSK már kétszer is megmérkőzött egymással: a mieink hazai környezetben 2–0-ra, idegenben pedig 3–2-ra kaptak ki, igaz, mindkét összecsapás szoros küzdelmet hozott.

„Mindenképp nyerni akarunk a Déva ellen, ezzel a mentalitással utazunk Temesvárra. Az elmúlt napok edzésein folyamatosan arról beszéltem, hogy le tudjuk győzni őket, és ha elhisszük ezt, akkor jó úton vagyunk. A kupában egy meccs dönt a továbbjutásról, ezen bármi előfordulhat. Tudjuk, hogy mi egy kis csapat vagyunk, és címvédőként a dévaiak az esélyesek, de nem ijedünk meg tőlük. Jó formában vannak, hiszen a felsőházi rájátszásban egymás után három győzelmet is összehoztak. Nehéz mérkőzésünk lesz, efelől nincs kétségem, ám bízom a fiúkban, és abban, hogy nem fogják elizgulni a mérkőzést” – nyilatkozta Mánya Szabolcs, a Sepsi-SIC edző-játékosa. Hozzátette, mindenki motivált, és reméli, hogy 150 százalékot nyújtanak a pályán, de egy kis szerencse is kell a sikerhez. „Teljes csapattal megyünk a négyes döntőre, vannak kisebb sérüléseink, ám az elődöntőben össze­drótozva is parkettre lépünk. Megtiszteltetés a négyes döntőben lenni, dicsőség is egyben, és bízom benne, az emberek is büszkék ránk” – tette hozzá a zöld-fehérek szakvezetője.

A Román Kupa négyes döntőjének programja: * kedden Sepsi-SIC–Dévai VSK (15.30 óra), Mausoleul Mărăşeşti–Temesvári CFR (18 óra) * szerdán döntő (17 óra). Mindhárom találkozót a Digi Sport 3 élőben közvetíti.