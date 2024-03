Ki védi meg a hazát?

Nem tudom, hogy ilyen háborús időkben miért kell olyasmivel ijesztgetni a (jó)népet, mint amivel egyik tábornokunk, a vezérkari főnök előállt. Szavaiból ugyanis azt hallottuk ki, hogy háború esetén nem tudnánk megvédeni a hazát. Az ilyesmi jobb helyen katonai titoknak számít, és ezek szerint a tábornok úr hazaárulást követhetett el. Ráadásul az is kiderült, hogy a honvédelemre szánt pénzt sem költöttük el, ami meglehetősen kellemetlen lehet NATO-főtitkár jelöltünk, Iohannis elnök számára is.

Egy két évvel korábbi közvélemény-kutatás szerint a hazát fegyverrel a kézben csak a megkérdezettek 26 százaléka védte volna meg. Nem tudni, hogy azóta nőtt-e a honért magukat feláldozni szándékozók száma, de ha a vezérkari főnök ilyeneket mond, a végén még a hazáért harcolni szándékozókat is elijeszti a honvédelemtől: hősi halált is ugyan ki akarna halni egy vesztes hadsereg tagjaként? Pedig meg vagyok győződve, hogy ez nem így van, mert láttam, hogy december elsején, a katonai parádékon milyen modern hadfelszereléssel vonul a sok katona. Azonkívül mikor politikai vezetőink meghallják a himnuszt, hazaszeretetükben a szívüket markolásszák. Namármost, ha netán egy háborús konfliktus törne ki, például Oroszországgal, akkor nem kellene egyebet tenni, csak elhúzni a himnuszt, és akkor hazafiaink nem a szívükhöz, hanem fegyverek után nyúlnának, és biztosan még a lelküket is beleadnák a honvédelembe.

Lehet, hogy honvédelmünk szárnyaszegett, de a NATO keleti szárnyán szárnyalni fogunk, különösen ha felépül majd a világ első „NATO-városa”, Kelet-Európa legnagyobb NATO-támaszpontja. Ezt amúgy a Konstanca megyei Mihail Kogălniceanu község közelében levő légi támaszpont kibővítésével tervezik, ahol már sikerült korábban hét tonna amerikai dízel üzemanyagot ellopni. A kőolaj világpiaci ára egyre emelkedik, így nem is rossz perspektíva kibővíteni a támaszpontot, hiszen még nagyobb mennyiségű üzemanyagot lehet majd ellopni onnan.

De azért ez a NATO-város nem lesz olyan nagy, mint a németországi Ramsteinben működő amerikai támaszpont, ahol 50 ezer katona és 5 ezer civil állomásozik. Szerencsére Kelet-Németországból és egész Kelet-Európából kivonultak a szovjet csapatok, amit az oroszok azóta is bánnak. A Szovjetunió összeomlott, és Putyin most próbálná hamvaiból feléleszteni. Az amerikaiak viszont ott maradtak, sőt, megvalósult az is, amit szüleink, nagyszüleink mind hiába vártak: nyolcvan év késéssel megjöttek hozzánk is az amerikaiak. No, majd ők megvédenek, ha már hazafiainknak nincs nagy kedvük harcolni saját hazájukért.

Arról nem szól a fáma, hogy templomot építenek-e a NATO-városban, de biztosan igen, mert még a Parlamentben is felavattak egy ortodox kápolnát március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján. Ez a kápolna azért is jó, mert oda elmehetnek imádkozni a honatyák, amikor a törvényhozásban látják, hogy már csak az ima segít a hazán (vagy rajtuk).

Nos, nálunk végre megteremtették a honatyák számára annak lehetőségét, hogy ha a korrupcióellenes ügyészség valamiért nem gyóntatja meg őket, akkor itt a kápolnában vallhassák meg bűneiket. És ha végül netán mégis elviszik valamelyiküket a bűnüldözők (mit ad Isten, például korrupcióért), elmondhatják, hogy nem ér a vád, mert már rég meggyónták minden bűnüket, feloldozást is nyertek annak rendje s módja szerint, sőt, még a penitenciaként kirótt mi­atyánkok elmondásával is régen végeztek.

December elsejei díszszemle Bukarestben. Fotó: Facebook / Klaus Iohannis