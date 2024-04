„A küzdelmeink és megpróbáltatásaink közben a húsvét lehetőséget ad az együttlétre a szeretteinkkel, és emlékeztet bennünket arra, hogy az isteni szeretet és hatalom mindig velünk van. A szolidaritás és az együttérzés szellemében fordítsuk gondolatainkat és imáinkat a szenvedők felé, felajánlva nekik a remény fénysugarát és a hit vigasztalását” – idézte az államfőt az elnöki hivatal közleménye. (Agerpres)

A MAGYAR KÖNYVEK ELLEN IS FELLÉPTEK. Megakadályozná a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), hogy a könyvtárak magyar könyveket is beszerezzenek – hívta fel a figyelmet Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője. A felsőház tegnap tárgyalt és fogadott el egy törvényjavaslatot, amely a könyvtárak működését szabályozó hatályos jogszabályon módosít. Az AUR azt kezdeményezte a törvényjavaslat kapcsán, töröljék a hatályos törvényből azt a cikkelyt, amely lehetővé teszi, hogy ott, ahol magyar emberek élnek, a könyvtárak magyar könyveket is beszerezzenek, és az olvasók rendelkezésére bocsássák azokat. (Maszol)