Lövétei Lázár László: „Fut az idő, mint a hideg a hátamon végig”

„Három földi év az égben

jatlagestül mennyi?

Annyi, mint itt, nálunk? Vagy csak

néhány másodpercnyi?ˮ

– valahogy így akartam kezdeni ezt az episztola-félét, kedves Mester,

kölcsön véve Porka havak című versed ritmusát,

s alaposan rájátszva, persze, az oltári nagy közhelyre,

mely szerint az örökkévalóság viszonylatában földi életünk

mindössze egy rövid versre elegendő,

mostanában folyton a túlvilágon jár az eszem,

talán azért, mert nem sokkal utánad édesapám is meghalt,

szörnyen megsértődtem a világra,

nem akarom még elengedni az öreget, ezért aztán csupa hülyeséggel

foglalkozom, a minap például kiszámoltuk Vica lányommal,

hogy hány lejárata lehet a túlvilágnak,

felállítottuk szépen a premisszákat, hogy ti. lépten-nyomon

megnyílhat alattunk a föld, ezért minden egyes emberi lábnyom

túlvilági lejáratnak tekinthető,

rákerestünk a neten, hogy hány millió km2 a Föld felülete,

átalakítottuk cm2-ré, egy kicsit kerekítettünk felfelé is, lefelé is stb., stb.,

a végeredmény a lényeg, örömmel közlöm tehát,

hogy a túlvilágnak 1015 lejárata lehetséges,

szinte látlak magam előtt, ahogy három év túlvilági tapasztalat

birtokában, szokásodhoz híven hangtalanul, de elégedetten kuncogsz,

sokáig bizonytalan voltam magamban, hogy matekes

aggyal lehetek-e egyáltalán költő, vajon meg tudok-e eléggé

bolondulni a vershez, te viszont nyugtatgattál, hogy megbolondulni

a legkönnyebb,

ilyesmivel foglalkozom tehát mostanában,

s épp nekiálltam ennek az episztola-félének, amikor jött a hír,

hogy meghalt Szilágyi István, sőt, az óesztendő utolsó előtti napján

KAF is elment, róla is meg kell majd emlékeznem a júliusi Látóban,

egyelőre húzom-halasztom a dolgot, mindössze két hexameterrel

készültem el:

„Nem tagadom, szörnyen felbosszantott a halálod:

szinte pofátlanság így halni meg, ennyire kurtán-

furcsánˮ stb., stb.,



– hamarosan kiderül, hogy lesz-e valami belőle, vagy pedig megmarad

töredéknek, addig viszont osztok-szorzok még egy rövidet, elvégre

nem halál-, hanem születésnapi versről szólt a felkérés,

80 éves lennél, kedves Mester, mármint földi évben számolva,

ennyi idő az égben mindössze 80 másodperc lehet, de nekem

ennyi is pont elég kedvenc Farkas Árpád-versem elsuttogására, sőt,

hatásszünetet is tudok tartani „fölmorajló meleg testedˮ után,

ami mára már hol lehet, Uramisten – – –

Csíkszentdomokoson 2024. március 16-án