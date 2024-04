Április 22-én, hétfőn a Háromszék táncegyüttes stúdiótermében a békéscsabai Tabán Táncegyüttes és az Aradi Kamaraszínház mutatja be 497 című, 14 éven felülieknek szóló előadását, amely négy, világ körüli gyaloglóversenyre jelentkező romániai fiatal kálváriáját meséli el táncdramatikus eszközökkel. Április 24-én, szerdán felolvasó-színházi előadás lesz a kamarateremben, Simon Kornél és Gryllus Dorka Üvegfal című előadása a bántalmazó kapcsolatokról szól. Április 25-én, csütörtökön a musicalek kedvelőit várják a Háromszék stúdiótermébe: Lakatos János Táncoló filmkockák sorozatának Az őrült 80-as évek című összeállítása a korszak táncos filmjeinek emlékezetes epizódjait eleveníti fel.

Jegyeket az előadásokra online is lehet vásárolni, a 18 éven aluliaknak vagy nyugdíjasoknak járó kedvezményes, félárú belépőket azonban csak a színházi jegyirodában lehet kiváltani, mert igazolni kell a jogosultságot.

A korábban és most bejelentett színházi előadásokkal még mindig nem merül ki a kulturális hét kínálata, lesznek irodalmi és képzőművészeti események is, amelyeket később harangoznak be. A városnapok programja a folyamatosan frissülő szentgyorgynapok.ro honlapon is elérhető.