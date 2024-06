„Sepsiszentgyörgy önkormányzata szívesen támogatja azokat az eseményeket, amelyeknek célja a közösségépítés, illetve az értékteremtés. A múlt hétvégén, a Fitness Tribe által szervezett Nagy Mozgáskihívás második kiadásán is láthattuk az emberek arcán az elégedettséget, amikor befejezték a hat, tizenkét vagy huszonnégy órás futást, illetve vágynak arra, hogy közösséghez tartozzanak, ehhez pedig a Sepsi Inst. Run is remek alkalmat teremt majd” – mondta Vargha Fruzsina. Az alpolgármester hozzátette, szerinte nem igaz, hogy a sport és a kultúra különböző világok, ez a verseny pedig remek alkalom lesz, hogy ezt bebizonyítsák. Bíznak benne, hogy azok a sportkedvelők, akik beneveznek, majd a jövőben a családtagjaikkal is visszalátogatnak a város kulturális intézményeibe.

Bagoly Melinda rendezvényszervező a Futottál ma? kezdeményezés mögött álló csapatot és annak létrejöttét részletezte, elmesélte, a futás iránti szeretet és szenvedély hozta össze a tagokat. Az általuk működtetett csoport célja, hogy közös felületet biztosítson a város futóinak és sportkedvelőinek. Kiemelte, a futás egyéni sportág, viszont a futók közösséget alakítanak, megbeszélik az edzésterveket, megosztják a tapasztalatokat és segítik, buzdítják egymást. „A sportnak jellem- és közösségformáló ereje van. A Sepsi Inst. Run futóverseny az első közös rendezvényünk lesz, reméljük, hogy mindez majd megmutatkozik és erősíteni tudjuk a köztünk lévő köteléket” – mondta.

Kiss Krisztina, az immár hat éve közösségépítő munkát végző Fitness Tribe Egyesület oszlopos tagja bemutatta a verseny útvonalát, amely szerint június 21-én 18 órakor rajtolnak a főtéri kőszínpadtól. „Először az egykori dohánygyár épületét érintjük, majd következik a Székely Nemzeti Múzeum és a parkon keresztül eljutunk a Bod Péter Megyei Könyvtárhoz, onnan a Kónya Ádám Művelődési Ház érintésével a Vártemplom irányába haladunk. Innen irány a Székelyföldi Vadászati Múzeum épülete, a polgármesteri hivatal és a Tamási Áron Színház, aztán célba érünk a főtéren. Egy kör öt kilométert jelent, akik szeretnének, azok a tíz kilométeres távra is iratkozhatnak. Sétálni is lehet, a résztvevők kényelmes tempóban is megtehetik a kijelölt útvonalat” – ismertette.

Józsa Tihamér futóedző, aki többek között amatőr futóknak rak össze edzésterveket, ugyanakkor figyel arra, hogy sérülésmentesen elérjék a céljukat. Elmondta: június 19-ig lehet nevezni a my-run.ro oldalon, illetve a nevezési díjat is eddig az időpontig szükséges kifizetni. A jelentkezés 18 éven felülieknek 70 lejbe kerül, a 12 és 18 év közöttieknek pedig ingyenes. A résztvevők rajtcsomagban, díjakban, közös étkezésben és különböző meglepetésekben részesülnek. „A viadal nyolc helyszínt érint, egy könnyen szaladható útvonal. Fontos kiemelni, hogy minden intézményben szívesen és nyitott ajtókkal fogadták az ötletet és a kezdeményezést, ezúttal is köszönjük nekik” – fogalmazott.